ФОТО | „На этом всё!“ Продан последний свободный земельный участок в одном из самых примечательных новых жилых районов

На сегодняшний день в новом жилом районе Вескимёльдре, площадь которого составляет почти 100 гектаров, все 166 объектов недвижимости и 121 квартира в рядных домах уже проданы, и здесь проживает около 1000 человек.

„Комфортные и уютные дома, безопасно спланированная среда для транспорта и все остальное, что должно быть в современном, качественном жилом районе, позволяет нам, оглядываясь на проделанную работу, с удовлетворением сказать, что мы создали нечто настолько достойное, что это, без ложной скромности, можно приводить в пример другим фирмам развития недвижимости“, — сказал владелец и член правления Brave Capital Вельо Кууск.

Строительство первого жилого района в окрестностях Вескимёльдре началось ещё в 1995 году, и ещё тогда, много лет назад, благодаря своей продуманной среде, он стал одним из самых высоко ценимых мест проживания в Таллинне. „Для своего времени этот проект был настоящим прорывом, фактически, он проложил путь для всех современных комплексных жилых районов“, — прокомментировал Кууск, который с самого начала участвовал в развитии этого района.

В 2015 году началось строительство второго этапа Вескимёльдре, необходимая инфраструктура была готова осенью 2017 года, и сегодня второй этап полностью завершён. „Вескимёльдре продан, на этом всё. Не будет ни третьего, ни четвёртого, ни пятого этапа, как это принято в случае популярных блокбастеров в киноиндустрии“, — подчеркнул Кууск.

В следующем году в этом районе откроется Elamuskeskus Möldre, чистая площадь которого составит более 5000 м2, где планируется разместить кинотеатр-мультиплекс, мини-склады, различные спортивные залы, рестораны и кафе, химчистку, детские игровые комнаты, офисные помещения различной площади, а также помещения для предприятий торговли и сферы услуг.

Развитием жилого района Вескимёльдре занималась фирма Brave Capital, а за продажу объектов недвижимости и рядных домов отвечали маклеры бюро недвижимости Nordic Brokers.