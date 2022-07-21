Раз - и готово! 7 рекомендаций для быстрого косметического ремонта

1) Перекрасьте стены

Самый простой и доступный способ придать дому новый вид – новый цвет стен. Одной из самых сложных задач в этой работе является поиск правильного оттенка, так как цвет меняется в зависимости от освещения и поверхности, на которой он рассматривается. Прежде чем принять решение, вы можете посмотреть на цветовую диаграмму как при дневном, так и при искусственном освещении, принимая также во внимание, что на большой поверхности светлые и пастельные оттенки кажутся темнее и интенсивнее, а темные оттенки – наоборот светлее. Если есть сомнения между двумя-тремя оттенками, можно выбрать самый светлый из них. Для придания визуального простора можно выбрать светлые или слегка пастельные тона.

Наносить краску на стену проще всего с помощью валика. Для облегчения работы на большой поверхности используйте большой валик, а углы докрашивайте маленьким. Если стена уже чистая, гладкая и прямая, ее достаточно перекрасить, если нет, то стену необходимо предварительно также зашпаклевать и отшлифовать, особенно если есть желание использовать глянцевую краску, которая выявит даже мелкие изъяны. В качестве альтернативы все чаще используются также структурные цвета, для которых базовая поверхность не обязательно должна быть идеально обработана, а краска может быть нанесена на стену в различных техниках.

Помимо стен комнат, необходимо критически пересмотреть и потолки. Иногда достаточно хорошей мойки, иногда требуется свежий слой краски.



2) Сделайте акцентную стену с помощью обоев