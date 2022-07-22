Эксперт объясняет, почему не стоит торопиться с погашением жилищного кредита

Поскольку жилищный кредит обычно является самым большим финансовым бременем, желание поскорее избавиться от него вполне понятно. Часто это желание возрастает с увеличением дохода человека или, например, с получением в наследство более крупной суммы. Однако Ребане говорит, что перед досрочным погашением жилищного кредита необходимо провести соответствующие расчеты, чтобы убедиться, что это имеет финансовый смысл.

„Кредиты на покупку жилья считаются дешевыми кредитами, поэтому вместо того, чтобы быстро их погашать, лучше, например, инвестировать дополнительные деньги“, – говорит Ребане. „Этими же советами охотно делятся опытные гиды по инвестициям. Если вы за счёт инвестирования сможете заработать больший процент по сравнению с процентами по жилищному кредиту, то вы уже выиграли“, – добавляет он.

В течение последних десяти лет процентные ставки по жилищным кредитам составляли около пары процентов, а ставка Euribor долгое время была отрицательной. Однако если посмотреть на индекс 500 крупнейших компаний США, то его историческая доходность составляет около 10 процентов.

Однако ситуация несколько меняется, поскольку Европейский центральный банк в начале лета принял решение повысить Euribor на 0,25% в июле, чтобы сдержать инфляцию, и пообещал снова повысить процентные ставки в сентябре. Аналитики прогнозируют, что Euribor может вырасти до 1% к концу этого года, к концу следующего – даже до 2% .

„Понятно, что это может вызвать беспокойство у взявших кредит на покупку жилья, но стоит подсчитать, насколько в действительности увеличится платеж по кредиту, – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor. – Вполне возможно, окажется, что ничего страшного нет и инвестировать свой дополнительный доход вместо досрочного погашения кредита все же выгоднее“.

В то же время Ребане отметил, что для некоторых людей кредит вызывает эмоциональную тревогу, и желание вернуть его раньше срока вполне объяснимо.