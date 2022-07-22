ФОТО | В новом квартале Урмаса Сыырумаа прошел праздник стропил. Смотрите, как он будет выглядеть!
В среду, 20 июля, в жилом и деловом квартале Park Tondi состоялся праздник стропил, поскольку первое офисное здание квартала по адресу Таммсааре, 56 достигло своей максимальной высоты - 28 метров. Здание будет готово в январе 2023 года, и на сегодняшний день уже забронировано для аренды 80% площадей.
„Строящееся офисное здание расположено в районе Park Tondi, куда позже добавятся квартиры и где уже есть спортивный центр. Также мы приведем в порядок одно крыло казармы и расположим там клубное здание. Если посмотреть на окрестности, то лучшего места для жизни или работы просто не найти! С крыши здания будет открываться вид на море, Старый город, аэропорт - практически в любую сторону, куда пожелаешь. Замечательное место!“ - сказал Урмас Сыырумаа, председатель совета US Invest. „Мы всегда строим хорошо, потому что у нас нет ни привычки, ни желания строить плохие здания, как в строительном, так и в геобиологическом смысле. Хочу поблагодарить всех партнеров по сотрудничеству, которые в усложнившейся ситуации смогли достичь компромисса и принять участие в строительстве этого здания. Я также хотел бы поблагодарить всех клиентов, которые уже забронировали себе площади: в нашем здании улучшится и ваша жизнь, потому что окружающая среда будет поддерживать ваших работников и все начинания, - сказал Сырумаа. - В скором времени вместе с готовыми офисными зданиями будет сформирован полноценный квартал Park Tondi, расположенный в прекрасном месте Таллинна с хорошим окружением“.
На сегодняшний день 80% здания уже оформлено в аренду, основные арендаторы - это Bondora, Srini, Web Expert, Outl1ne, CGI. С последними доступными коммерческими и офисными помещениями можно познакомиться здесь.
„С 2008 года Bondora значительно выросла, поэтому мы искали более просторное помещение. Для нашего нового головного офиса мы выбрали Park Tondi, который отвечает всем нашим потребностям: прекрасное расположение, офис достаточно просторный, и у нас есть возможность создать среду, которая будет поддерживать наших сотрудников“, - сказала Мирьям Палвадре из Bondora. „Мы работаем в области, которая занимается созданием лучшего будущего, поэтому экологический офис для нас очень важен. Благодаря новым офисным площадям мы получаем сертификат Зеленого офиса, что поможет нам снизить воздействие на окружающую среду, обеспечит более здоровое рабочее пространство для наших сотрудников и, наконец, более здоровую планету! Мы берем на работу только лучших и хотим создать для них лучшие условия. У Bondora будет офис, который превратит работу в удовольствие, а не просто станет местом, где можно заниматься работой. Именно таким станет для нас Park Tondi. Мы с нетерпением ждем переезда!“
Офисное здание новой эпохи с практически нулевым энергопотреблением, расположенное по адресу Таммсааре, 56 отличается продуманными пространственными решениями и дополнительными возможностями, способствующими хорошей привычке больше двигаться. Большая часть парковки в основном находится на подземном этаже здания, также есть закрытая велопарковка с возможностью переодеться и помыться. Все офисные площади имеют балкон, а на крыше здания будет построена терраса с видом на теннисные корты спортивного центра Forus в Тонди.
Архитекторами офисного здания по адресу Таммсааре, 56 являются компании HG Arhitektuur и KAMP Architects.
Жилой и деловой квартал Park Tondi, застройщиком которого является US Real Estate, будет построен в районе исторических казарм Тонди рядом со спортивным центром Forus Tondi. Уже сейчас можно забронировать коммерческие и офисные помещения в офисном здании по адресу Тонди, 57, которое планируется завершить в 2024 году совместно с резиденциями Park Tondi. К 2024 году в квартале добавится 28 000 квадратных метров жилых и офисных помещений.
US Real Estate - это принадлежащая Урмасу Сыырумаа компания по недвижимости, целью которой является создание целостной жилой и деловой среды с современной архитектурой. Одним из самых выдающихся проектов является новое сердце города Таллинна - квартал Ротерманни, который благодаря своей уникальной архитектуре удостоился большого международного внимания. Портфель недвижимости US Real Estate включает в себя более 100 000 м2 сдаваемых в аренду площадей и более 200 000 м2 площадей в стадии строительства, включая недвижимость Golden Gate на улице Лаэва, 5 и Батарейную морскую крепость.