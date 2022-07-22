ФОТО | В новом квартале Урмаса Сыырумаа прошел праздник стропил. Смотрите, как он будет выглядеть!

„Строящееся офисное здание расположено в районе Park Tondi, куда позже добавятся квартиры и где уже есть спортивный центр. Также мы приведем в порядок одно крыло казармы и расположим там клубное здание. Если посмотреть на окрестности, то лучшего места для жизни или работы просто не найти! С крыши здания будет открываться вид на море, Старый город, аэропорт - практически в любую сторону, куда пожелаешь. Замечательное место!“ - сказал Урмас Сыырумаа, председатель совета US Invest. „Мы всегда строим хорошо, потому что у нас нет ни привычки, ни желания строить плохие здания, как в строительном, так и в геобиологическом смысле. Хочу поблагодарить всех партнеров по сотрудничеству, которые в усложнившейся ситуации смогли достичь компромисса и принять участие в строительстве этого здания. Я также хотел бы поблагодарить всех клиентов, которые уже забронировали себе площади: в нашем здании улучшится и ваша жизнь, потому что окружающая среда будет поддерживать ваших работников и все начинания, - сказал Сырумаа. - В скором времени вместе с готовыми офисными зданиями будет сформирован полноценный квартал Park Tondi, расположенный в прекрасном месте Таллинна с хорошим окружением“.