Как удобно и по приемлемой цене провести воду в баню или пристройку?

Uponor предлагает на этот случай решение предварительно изолированного трубопровода Ecoflex для отопительной и бытовой воды с подземной установкой.

Речь идет об изолированных гибких пластиковых трубах с защитной оболочкой. Благодаря превосходной гибкости и простоте монтажа прокладка отопительной или водопроводной трассы проходит без особых усилий и выполняется без сварочных работ или специальной техники.

В качестве материала трубы используется полиэтилен PEX-a с поперечно сшитыми молекулами, температурная устойчивость которого достаточна для транспортировки как горячей бытовой воды, так и отопительной воды. Например, допустимая максимальная рабочая температура отопительного водопровода составляет 80 ºC. Все предварительно изолированные трубы Ecoflex соответствуют стандартам, и срок их службы составляет не менее 30 лет.

В качестве изоляционного материала используется пена PEX с закрытыми порами, изготовленная из того же сырья. Эта пена не впитывает в себя воду и влагу и обладает отличными теплоизоляционными качествами: обеспечивает малые потери в трассе и повышает энергоэффективность.

Первые два типа из вышеперечисленных изготавливаются в версии Single и Twin, т. е. в первом случае в защитной оболочке находится одна труба, а во втором – в одной оболочке находится приточный и возвратный трубопроводы. Ecoflex Quattro – это такое решение, когда и приточный и возвратный отопительный поток, а также приток и циркуляция бытовой воды вместе заключены в одну компактную оболочку.

Длина катушки трубы может достигать 200 метров, это означает, что потребность в наращивании трубы сводится к минимуму.