Как удобно и по приемлемой цене провести воду в баню или пристройку?
Вы строите рядом с частным жилым домом баню, или например котельная, тепловой насос или здание насосной находятся вдали от жилого дома? Вы построили симпатичный домик для гриля, куда хотите подвести долговременный водопровод, который был бы защищен от замерзания в зимнее время? В обоих случаях вам понадобится трубопровод, который будет транспортировать отопительную и бытовую воду от одного здания к другому.
Uponor предлагает на этот случай решение предварительно изолированного трубопровода Ecoflex для отопительной и бытовой воды с подземной установкой.
Речь идет об изолированных гибких пластиковых трубах с защитной оболочкой. Благодаря превосходной гибкости и простоте монтажа прокладка отопительной или водопроводной трассы проходит без особых усилий и выполняется без сварочных работ или специальной техники.
В качестве материала трубы используется полиэтилен PEX-a с поперечно сшитыми молекулами, температурная устойчивость которого достаточна для транспортировки как горячей бытовой воды, так и отопительной воды. Например, допустимая максимальная рабочая температура отопительного водопровода составляет 80 ºC. Все предварительно изолированные трубы Ecoflex соответствуют стандартам, и срок их службы составляет не менее 30 лет.
В качестве изоляционного материала используется пена PEX с закрытыми порами, изготовленная из того же сырья. Эта пена не впитывает в себя воду и влагу и обладает отличными теплоизоляционными качествами: обеспечивает малые потери в трассе и повышает энергоэффективность.
По способу эксплуатации трубы делятся на отопительные трубы (Ecoflex Thermo), трубы для горячей бытовой воды (Ecoflex Aqua) и трубы комбинированного использования (Ecoflex Quattro).
Первые два типа из вышеперечисленных изготавливаются в версии Single и Twin, т. е. в первом случае в защитной оболочке находится одна труба, а во втором – в одной оболочке находится приточный и возвратный трубопроводы. Ecoflex Quattro – это такое решение, когда и приточный и возвратный отопительный поток, а также приток и циркуляция бытовой воды вместе заключены в одну компактную оболочку.
Длина катушки трубы может достигать 200 метров, это означает, что потребность в наращивании трубы сводится к минимуму.
В качестве фитингов Uponor предлагает два варианта: фитинги Uponor Quick & Easy, которым требуется специальный инструмент для выполнения соединений, и система Ecoflex Wipex, где для соединения требуется лишь гаечный ключ.
Поскольку труба чрезвычайно гибкая, практически отсутствует необходимость в коленах, и ввод в дом можно в общем случае также выполнить без колен.
Для укладки легковесной трубы не требуется тяжелой техники, катушка трубы легко разматывается в траншею, и поэтому будет достаточно минимальной ширины траншеи. Это позволяет сократить время на укладку и снизить стоимость строительства. Рекомендуемая глубина траншеи составляет от 1 метра на участке с дорожной нагрузкой и 0,4 метра в зеленых зонах. Труба выдерживает нагрузку до 60 тонн.
Для холодной воды разработана отдельная труба (Ecoflex Supra). Также имеется изолированная труба с полиэтиленовой оболочкой, которая защищает воду от замерзания. При необходимости в трубу можно добавить отопительный кабель и автоматику для управления защитой от замерзания.
И конечно же, в ассортименте имеются всевозможные вспомогательные материалы: проходы для фундамента, тройники, колена, колодцы, т. е. полный набор изделий и принадлежностей, которые необходимы для создания полноценной, долговременной подземной отопительной и водопроводной трассы.
Трубы Uponor Ecoflex можно заказать на всех крупных предприятиях, торгующих трубопроводным материалом.
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