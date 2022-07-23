Квартира на испанском курорте может оказаться дешевле, чем в Таллинне. Но нужно учитывать некоторые особенности

Например, в Испании к покупной цене квартиры добавляются различные налоги, плата за услуги нотариуса и юриста и др. в размере 10-15%. По словам Ярвель, чтобы избежать налоговых сюрпризов, все эти налоги стоит учитывать заранее.

Ярвель также указала на неизбежность найма местного юриста, с которым можно будет обсудить свои планы и желания и который сможет предоставить крайне нужную информацию о местной налоговой системе.

„Во избежание неприятностей и возможных проблем, до заключения сделки я советую воспользоваться помощью маклера и работающего в выбранном регионе юриста, которые смогут помочь организовать весь процесс“, — добавил Уйбомяэ.

Исполнительный директор Kinnisvara24 подчеркнул, что, принимая решения о покупке, необходимо учитывать, что даже внутри Европейского союза связанные с недвижимостью налоги и требования могут сильно отличаться в зависимости от государства.

„Прежде чем вы начнете покупать недвижимость за границей, тщательно оцените, какие регионы могли бы подойти для вашего проживания за границей больше всего с точки зрения климата, культуры и транспортного сообщения“, — посоветовал исполнительный директор портала Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ. По его словам, стоит по меньшей мере несколько раз предварительно посетить выбранный регион — ознакомиться с жизнью и бытом и взвесить все плюсы и минусы переезда. Посредничество в сделках с зарубежной недвижимостью происходит как через маклеров, так и через порталы.

Больше всего покупают квартиры, потому что они дешевле и там легче вести хозяйство на расстоянии. Вилла с садом и бассейном нуждается в постоянном уходе, для которого требуется нанимать соответствующего человека. „В квартире легче начать жизнь за границей“.

„Наибольший интерес у покупателей вызывают квартиры и дома в Испании, которые находятся в окрестностях Малаги, Валенсии и Барселоны“, — подтвердила маклер по недвижимости Uus Maa City Мирья-Хелен Ярвель. Важной причиной, почему многие выбирают именно районы Малаги и Барселоны, является возможность прямого рейса из Таллинна. Однако и отличные пляжи, вкусная еда и хорошая инфраструктура привлекают эстонцев присматривать там жилье.

„Чем дороже недвижимость, тем выше налог. Если ваш бюджет составляет 250 000 евро, вам следует найти место жительства, цена за которое будет составлять менее 210 000 евро. Остальная часть суммы уйдет на налоги“, — пояснила маклер по недвижимости Uus Maa City.

Ловушка старых долгов

По словам Ярвель, юрист также важен и потому, что в его полномочия входит выявление старых долгов нынешнего владельца, так как они передаются вместе с недвижимостью. Например, через два года после покупки недвижимости может обнаружиться, что в 2013 году прежний владелец не заплатил налоги и теперь их выплаты требуют задним числом от нового владельца.

„Конечно, в договор-купли продажи можно добавить клаузулу о том, что старые долги не передаются дальше и их должен выплачивать только предыдущий владелец. В действительности же достижение такого результата — это трудоемкий, если не невозможный процесс“, — пояснила Ярвель.

На основании доверенности юрист сможет предоставить вам идентификационный номер иностранца (NIE), банковский счет и выполнить за вас все связанные со сделкой действия. Размер платы за услуги юриста обычно составляет 1% от цены сделки, а при покупке недвижимости с помощью банковского кредита — 1,5%. В Испании иностранцы также могут подать ходатайство о кредите для покупки недвижимости и в местном банке, указав в качестве источника дохода рабочее место в Эстонии.

После заключения сделки юрист также оформит новые договоры с поставщиками воды, электричества и интернета, а также зарегистрирует вас в местном самоуправлении.

„Каждый сам может подписать все эти договоры и проделать все регистрации, но, опираясь на свой опыт, могу заверить, что это потребует очень много времени“, — сказала маклер по недвижимости Uus Maa City.

Аренда не всегда разрешена