ГРАФИК | Цены на строительство стремительно растут. Что подорожало больше всего?

Индекс цен на строительство отражает изменение стоимости строительной деятельности на уровне прямых расходов и подразделяется на три основные группы: рабочая сила, строительная техника и стройматериалы. При расчёте индекса цен на строительство учитываются частные дома, многоквартирные дома, промышленные и служебные здания. При расчёте индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы рассматриваются служебные здания.

По словам аналитика Департамента статистики Юло Паулуса, во втором квартале на значение индекса в сравнении с тем же периодом 2021 года повлияло прежде всего подорожание материалов, которое составило 70% от общего повышения индекса. „В сравнении с первым кварталом этого года расходы на рабочую силу увеличились на 2,3% и на механизмы – на 2,9%, а расходы на материалы выросли на 6,3%“, – уточнил Паулус.

Индекс цен на ремонтные и реконструкционные работы повысился по сравнению со вторым кварталом 2021 года на 16,0 % и по сравнению с первым кварталом этого года – на 3,8%.

Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистической работы „Индекс цен на строительство“ по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего состояния экономики Эстонии.