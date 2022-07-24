БОЛЬШОЙ СПИСОК | Что жители Эстонии считают важным в своем районе?

„Исследование счастливого окружения“ – это проект, начатый Bonava в 2017 году. В этом году оно проводилось уже в третий раз. В ходе него у людей, живущих на территориях рынков, которые компания считает домашними, спрашивают, какие факторы в своем жилье и районе проживания они ценят. Результаты исследования можно посмотреть здесь.