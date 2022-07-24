БОЛЬШОЙ СПИСОК | Что жители Эстонии считают важным в своем районе?
У 1123 человек из Эстонии спросили, что, по их мнению, важно для создания чувства дома в том районе, где они проживают. Самый важный фактор в формировании чувства счастья, связанного с районом проживания, это чувство безопасности, за которым следует ухоженная и чистая жизненная среда, выясняется из исследования международного девелопера Bonava.
Ниже мы приводим список факторов в порядке их важности.
Безопасность (88%)
Порядок и чистота (82%)
Наличие пешеходных и велосипедных дорожек (76%)
Парки и зеленые зоны (74%)
Хорошая атмосфера (73%)
Удобство подъезда на автомобиле (72%)
Хорошие возможности для парковки (65%)
Близость общественного транспорта (64%)
Продуктовый магазин или торговый центр в удобном месте (63%)
Хорошие отношения с соседями (62%)
Хорошая репутация (61%)
Здоровый образ жизни (57%)
Привлекательный внешний вид и архитектура (52%)
Готовые приходить на помощь соседи (51%)
Устойчивый образ жизни (50%)
Близость школ и детских садов (48%)
Близость поставщиков медицинских услуг и услуг общественного сектора (47%)
Близость друзей и родственников (45%)
Хорошее знание района (43%)
Общие территории для времяпрепровождения (39%)
Люди на разных стадиях жизни (36%)
Хорошая доступность культурных мероприятий и возможностей для проведения свободного времени (34%)
Возможность влиять на развитие района (30%)
Места и события для случайных встреч со знакомыми (27%)
Активные инициативы с соседями (26%)
Близость кафе и ресторанов (19%)
Общие хобби с соседями (15%)
„Исследование счастливого окружения“ – это проект, начатый Bonava в 2017 году. В этом году оно проводилось уже в третий раз. В ходе него у людей, живущих на территориях рынков, которые компания считает домашними, спрашивают, какие факторы в своем жилье и районе проживания они ценят. Результаты исследования можно посмотреть здесь.