Недвижимость
24.07.2022, 10:15

БОЛЬШОЙ СПИСОК | Что жители Эстонии считают важным в своем районе?

 
ФОТО: Bonava

У 1123 человек из Эстонии спросили, что, по их мнению, важно для создания чувства дома в том районе, где они проживают. Самый важный фактор в формировании чувства счастья, связанного с районом проживания, это чувство безопасности, за которым следует ухоженная и чистая жизненная среда, выясняется из исследования международного девелопера Bonava.

Ниже мы приводим список факторов в порядке их важности.

Безопасность (88%)

Порядок и чистота (82%)

Наличие пешеходных и велосипедных дорожек (76%)

Парки и зеленые зоны (74%)

Хорошая атмосфера (73%)

Удобство подъезда на автомобиле (72%)

Хорошие возможности для парковки (65%)

Близость общественного транспорта (64%)

Продуктовый магазин или торговый центр в удобном месте (63%)

Хорошие отношения с соседями (62%)

Хорошая репутация (61%)

Здоровый образ жизни (57%)

Привлекательный внешний вид и архитектура (52%)

Готовые приходить на помощь соседи (51%)

Устойчивый образ жизни (50%)

Близость школ и детских садов (48%)

Близость поставщиков медицинских услуг и услуг общественного сектора (47%)

Близость друзей и родственников (45%)

Хорошее знание района (43%)

Общие территории для времяпрепровождения (39%)

Люди на разных стадиях жизни (36%)

Хорошая доступность культурных мероприятий и возможностей для проведения свободного времени (34%)

Возможность влиять на развитие района (30%)

Места и события для случайных встреч со знакомыми (27%)

Активные инициативы с соседями (26%)

Близость кафе и ресторанов (19%)

Общие хобби с соседями (15%)

„Исследование счастливого окружения“ – это проект, начатый Bonava в 2017 году. В этом году оно проводилось уже в третий раз. В ходе него у людей, живущих на территориях рынков, которые компания считает домашними, спрашивают, какие факторы в своем жилье и районе проживания они ценят. Результаты исследования можно посмотреть здесь.

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