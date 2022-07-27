Недвижимость
27.07.2022, 08:00

Рост процентных ставок не пугает покупателей жилья. Они рассчитывают на большие заработки в будущем

 

  • Ожидается замедление роста цен на жилье.

  • Процентные ставки не повлияли на покупателей жилья.

  • Многие строительные фирмы могут обанкротиться.

«Экономическую активность охлаждает положение тех клиентов, которые уже выплачивают жилищный кредит. Им приходится сокращать свои ежедневные траты, чтобы оплачивать кредит и коммунальные расходы», - сказала аналитик Михкель Элисте.
«Экономическую активность охлаждает положение тех клиентов, которые уже выплачивают жилищный кредит. Им приходится сокращать свои ежедневные траты, чтобы оплачивать кредит и коммунальные расходы», - сказала аналитик Михкель Элисте.
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

Предложение на рынке недвижимости растет, жилищный кредит по-прежнему популярен, выживают сильнейшие фирмы, пишет Ärileht.

Лето уже перевалило на вторую половину, и ситуация на рынке недвижимости Эстонии по-летнему спокойная. Покупатели не спешат принимать решения о покупке, паники не наблюдается. Как считают эксперты, рассчитывать на то, что цены пойдут вниз, не приходится, так как инфляция откусывает по куску со всех сторон.

Количество заключенных в июне сделок с недвижимостью позволяет сделать вывод, что наступило затишье. Между тем, с начала года уменьшилось количество сделок по всей стране. Как объяснил аналитик фирмы Arco Vara Михкель Элисте, объясняется это в первую очередь тем, что и потребители, и предприниматели чувствуют себя менее уверенно.

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