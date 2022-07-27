27.07.2022, 08:00
Рост процентных ставок не пугает покупателей жилья. Они рассчитывают на большие заработки в будущем
Ожидается замедление роста цен на жилье.
Процентные ставки не повлияли на покупателей жилья.
Многие строительные фирмы могут обанкротиться.
ФОТО: | Ekspress Meedia
Предложение на рынке недвижимости растет, жилищный кредит по-прежнему популярен, выживают сильнейшие фирмы, пишет Ärileht.
Лето уже перевалило на вторую половину, и ситуация на рынке недвижимости Эстонии по-летнему спокойная. Покупатели не спешат принимать решения о покупке, паники не наблюдается. Как считают эксперты, рассчитывать на то, что цены пойдут вниз, не приходится, так как инфляция откусывает по куску со всех сторон.