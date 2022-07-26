ГРАФИК | Все страшнее и страшнее: Euribor продолжает расти

В пятницу все основные индикаторы выросли еще на 0,06%. 12-месячный Euribor уже достиг 1,2%. Это рекордный показатель за последние десять лет: последний раз он был на таком уровне в начале июля 2012 года.

Euribor или Euro Interbank Offered Rate — это средняя процентная ставка кредитования между европейскими банками. Для банков это означает процент по взаимным необеспеченным кредитам, другими словами, цена денег. Например, 12-месячный euribor, таким образом, представляет собой процентную ставку, по которой один банк теоретически готов ссудить деньги еще на один год, т. е. насколько дорого обходится заимствование самим банкам. Euribor играет роль для частных лиц, которые берут жилищные кредиты в банке. В этом случае ставка Euribor начинает влиять на сумму платежа по кредиту с того момента, когда она поднимается выше нуля.

Для наглядности: в случае жилищного кредита на 100 000 евро на 25 лет, повышение процентной ставки на 1% означает увеличение месячной выплаты примерно на 50 евро. Насколько быстро и до какого значения на самом деле будет расти Euribor, предсказать практически невозможно.

Например, если текущая процентная ставка для клиента составляет 1,95% + 6-месячная ставка Euribor (т.е. 0 в последние годы) и он ежемесячно выплачивает 440 евро по кредиту в сумме 120 000 евро, а теперь фиксированная ставка на следующие пять лет составит, например, 2,05 процента. То есть фиксированная ставка будет включать 1,95% базовой маржи + фиксированная ставка Euribor 2,05% = 4%, и ежемесячный платеж по тому же кредиту в течение следующих пяти лет будет составлять уже 573 евро.

Euribor рассчитывается каждый рабочий день, а информация о цене передается на следующий рабочий день (т.е. в понедельник был объявлен пятничный индикатор).

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