5 распространенных мифов о рынке арендного жилья, в которые надо перестать верить

Миф: Арендодатель не должен разрешать арендатору оформить регистрацию



Каждый человек имеет право официально зарегистрироваться по адресу, где он фактически проживает. Даже если это арендуемая жилплощадь. „Арендодатели почему-то опасаются, что если арендатор зарегистрирует их собственность как место жительства, то у него будто бы возникнет официальное право на эту недвижимость. Это совершенно не так, поскольку речь идет о временной регистрации, которая просто отражает текущий адрес места жительства“, — объясняет Лия Сихт. „Собственник, в свою очередь, может также аннулировать регистрацию при прекращении договора аренды — в случае, если после переезда арендатор не сделал этого самостоятельно“, — подтверждает эксперт.



Это важный вопрос почти для всех арендаторов, поскольку регистрация необходима, например, для внесения в список участкового семейного врача, получения некоторых пособий, указания информации в трудовом договоре, а иностранным гражданам — и для продления имеющегося вида на жительство.



Миф: Арендодатель может включать в договор условия по своему усмотрению



Арендодатели ошибочно считают, что в договор аренды можно добавлять свои условия. Например, прекращение договора в одностороннем порядке с уведомлением за один месяц, что представляет собой распространенную практику, однако с точки зрения закона ничтожно.



Договор не может быть более невыгодным для какой-либо из сторон, а лишь отражает общие соглашения, права и обязанности арендатора и арендодателя. Содержание договора, например, условия прекращения договора аренды, должно соответствовать Обязательственно-правовому закону. Если это не так, то при возникновении проблем они станут ничтожными и не помогут в решении серьезных разногласий.



То же самое касается и неустоек, которые можно включать в договор. Опять же, не по усмотрению арендодателя, а на согласующихся с законом условиях. Неустойка применяется, когда происходит очень серьезное нарушение договора, например курение в квартире, несмотря на запрет, или самовольное выполнение строительных работ. Предел неустойки также установлен законом: она не может превышать 10% от суммы арендной платы, сопутствующих и коммунальных расходов за один месяц, а сумма всех неустоек за один месяц не может превышать 20%.



Миф: Проблемы с арендуемой жилплощадью должен решать арендатор



Сдаваемая в аренду жилплощадь всё же продолжает оставаться собственностью владельца, и он сам отвечает за ее общее состояние, включая исправность технических систем и обусловленное естественным износом устройств техобслуживание. Арендодатель должен учитывать, что предметы/объекты, например внутренняя отделка, техника и мебель, неизбежно амортизируются. По истечении определенного периода следует проводить небольшой косметический ремонт или заменять какое-нибудь техническое устройство или предмет мебели.



Таким образом, нечестно требовать от арендатора починки или замены стиральной машины, если срок ее службы попросту истек. Однако совершенно справедливо, когда арендатор самостоятельно меняет лампочки или нечаянно разбитое настенное зеркало.



Миф: Семьи с детьми нельзя выселять с арендуемой жилплощади



Выселение с арендуемой жилплощади представляет собой худший сценарий арендных отношений — весьма серьезная ситуация и неприятный опыт для всех сторон. Вместе с тем, если до этого дошло, следует действовать продуманно и очень точно соблюдать закон.



Зачастую арендодатели не желают сдавать жилье семьям с детьми по той причине, что позднее официальный процесс выселения может быть крайне затруднен или даже невозможен. В действительности процедура одинакова и для бездетного жильца, и для жильца с детьми. Главное, чтобы были корректно проведены все этапы процесса выселения.



Если у человека есть ребенок или дети и место, куда можно будет хотя бы временно съехать после выселения, социальная помощь не используется. Однако, если арендатору некуда пойти, в интересах безопасности детей и поиска определенного места жительства привлекается социальная помощь.



Миф: Семьи с домашними животными или детьми всегда создают проблемы



„Наш опыт в Rendin показывает, что владельцы с детьми и/или домашними животными никоим образом не создают больше проблем, чем одинокие жильцы или пары. Недавний опрос арендодателей Rendin показывает, что проблемная ситуация с арендатором почти в 45% случаев означает задолженности при оплате аренды и/или коммунальных услуг“, — заявляет Лия Сихт.



Скорее владельцу недвижимости стоит убедиться, чтобы площадь предлагаемого жилья была достаточной для въезжающей туда семьи. Качество жизни будет лучше, если у каждого члена семьи будет достаточно квадратных метров для проживания и отдыха. Это стабилизирует и амортизацию.