Профессионал дал 9 простых советов, как сэкономить на ремонте ванной
Ремонт санузла редко когда не бьет по кошельку. Однако способы сократить затраты на него есть, и их как минимум девять. Полезными рекомендациями с INMYROOM поделилась дизайнер Карина Неделяй, основатель дизайн-студии Bazilik Interior Design.
Невысокая отделка стен плиткой
Часто собственники выкладывают плитку до самого потолка, но это не самое функциональное решение. Верхние участки можно покрыть влагостойкой краской — это позволит сэкономить на отделке в целом, а также обновить стены спустя несколько лет без необходимости в капитальном ремонте.
Перед закупкой материала следует посчитать примерные затраты в случае использования плитки и плитки совместно с краской.
Частичный демонтаж прежней плитки
Чтобы сэкономить на ремонте ванной, лучше снять часть рядов старой плитки и покрасить стены. Делать это надо очень аккуратно, иначе возникнет риск повреждения той части плитки, которую предполагается оставить.
Отсутствие мозаики
Укладка мозаики и мелкоформатной плитки — это дорогостоящий и длительный процесс. К тому же мелкая плитка образует больше швов, что способствует увеличению расходов на затирку.
В крайнем случае можно сократить площадь мозаики — выложить ею лишь нишу с открытыми полками. Кроме того, желательно сравнить расценки у разных производителей.
Создание натяжного потолка
Натяжной потолок прост в монтаже и отличается невысокой стоимостью. Помимо этого в такой потолок можно встроить светильники и трековые системы.
Окрашивание стен за мебелью
Если уже известно, где и как будет расположена мебель в ванной, то лучше покрыть краской соответствующие части стены за этими предметами.
Для расчета предполагаемой экономии нужно вычислить общую площадь поверхности за мебелью и умножить на цену одного квадратного метра плитки.
Никаких лишних вещей
В случае с ограниченной площадью не рекомендуется заставлять пространство лишним декором — он только займет место. Следует выдержать баланс между эстетичностью и практичностью предметов интерьера.
Выбор качественных, а не дешевых материалов
Необходимо смотреть не только на стоимость материалов, но и на их качественную составляющую. Так, бюджетную плитку невозможно подрезать под 45 градусов, поскольку она пойдет трещинами и будет неровной.
Использование экрана под ванну
Облицовка ванны плиткой сопряжена с покупкой и укладкой отделочных материалов, подготовкой конструкции из ГКЛ, а также приобретением и установкой ревизионного люка.
Всех этих трат можно избежать, если выбрать готовый экран — сегодня в продаже широкий ассортимент вариантов.
Предметы стандартных габаритов
Экономия на мебели и технике не подразумевает ее изготовление на заказ. Все это вполне можно приобрести из наличия по акции, в то время как вещи под заказ обходятся дороже и идут по предоплате.