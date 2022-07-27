Профессионал дал 9 простых советов, как сэкономить на ремонте ванной

Невысокая отделка стен плиткой

Часто собственники выкладывают плитку до самого потолка, но это не самое функциональное решение. Верхние участки можно покрыть влагостойкой краской — это позволит сэкономить на отделке в целом, а также обновить стены спустя несколько лет без необходимости в капитальном ремонте.

Перед закупкой материала следует посчитать примерные затраты в случае использования плитки и плитки совместно с краской.

Частичный демонтаж прежней плитки

Чтобы сэкономить на ремонте ванной, лучше снять часть рядов старой плитки и покрасить стены. Делать это надо очень аккуратно, иначе возникнет риск повреждения той части плитки, которую предполагается оставить.

Отсутствие мозаики

Укладка мозаики и мелкоформатной плитки — это дорогостоящий и длительный процесс. К тому же мелкая плитка образует больше швов, что способствует увеличению расходов на затирку.

В крайнем случае можно сократить площадь мозаики — выложить ею лишь нишу с открытыми полками. Кроме того, желательно сравнить расценки у разных производителей.

Создание натяжного потолка

Натяжной потолок прост в монтаже и отличается невысокой стоимостью. Помимо этого в такой потолок можно встроить светильники и трековые системы.

Окрашивание стен за мебелью

Если уже известно, где и как будет расположена мебель в ванной, то лучше покрыть краской соответствующие части стены за этими предметами.

Для расчета предполагаемой экономии нужно вычислить общую площадь поверхности за мебелью и умножить на цену одного квадратного метра плитки.

Никаких лишних вещей

В случае с ограниченной площадью не рекомендуется заставлять пространство лишним декором — он только займет место. Следует выдержать баланс между эстетичностью и практичностью предметов интерьера.

Выбор качественных, а не дешевых материалов

Необходимо смотреть не только на стоимость материалов, но и на их качественную составляющую. Так, бюджетную плитку невозможно подрезать под 45 градусов, поскольку она пойдет трещинами и будет неровной.

Использование экрана под ванну