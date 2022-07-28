Попытка номер три: Линнамяэ вновь хочет построить городские виллы у озера Юлемисте

Согласно поправке к детальной планировке, Линнамяэ хочет построить на участке между Ярвевана теэ, 7а и озером Юлемисте вдоль Ярвевана теэ семь коммерческих зданий от двух до пяти этажей и 25 двухэтажных городских вилл, на участке недвижимости может быть 72 квартиры и запланировано до 232 парковочных мест.

На основании ходатайства, городские виллы будут расположены на расстоянии около 40 метров друг от друга, чтобы сохранить деревья, в архитектуре всех зданий компания Axis UPI планирует использовать как можно больше дерева и натурального камня, подходящих для местной среды.

Таллиннская городская управа ранее не удовлетворила внесенные Axis UPI изменения в детальную планировку той же застройки, сославшись на отсутствие общественного интереса к предпосылкам городской застройки.

В новом ходатайстве по изменению детальной планировки объемы строительства значительно сокращены по сравнению с предыдущими - изначально компания Axis UPI планировала построить на участке площадью 56 000 квадратных метров 46 жилых и коммерческих зданий от трех до восьми этажей, а также 668 парковочных мест.

Согласно общей планировке Таллинна, основное назначение участка Ярвевана, 7а - для лесов, парков и естественных зеленых насаждений, имущество находилось в исторической санитарно-защитной зоне озера Юлемисте, но с разрешения Департамента окружающей среды в 2017 году удалось выйти из зоны, целевое назначение собственности в настоящее время - производственная земля.