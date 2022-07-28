Желающих купить квартиру в строящемся доме может ждать неприятный сюрприз. Застройщики надеются на осень

„Застройщики ждут осени, наступления момента уравновешивания спроса, предложения и цены. По статистике, в этом году выдано в четыре раза меньше разрешений на строительство, чем в прошлом году. Застройщики не рискуют сейчас начинать новые проекты, так как ценообразование непонятно до сих пор. Возможно, осенью будет какая-то стабилизация, и рост цен на строительные материалы остановится. Некоторые прогнозируют небольшой откат по определенным группам, тогда можно будет делать прогнозы, во сколько обойдется строительство“, - сказала программе „Просто лето“ на Радио 4 эксперт по недвижимости компании Eco Advice Юлия Герасименко.

Сейчас строительные фирмы не готовы давать ценовые предложения, потому что цены в строительных магазинах меняются практически каждый месяц.

„Мне сложно представить, как можно продать что-либо по договору, где заключен пункт, что цена может подняться до 30%. Как на такие условия может пойти покупатель, банк?“ - отметила Герасименко и пояснила, что возможны случаи, когда застройщикам будет дешевле отказаться от договора бронирования, выплатив штраф, чем продать недвижимость по оговоренной цене и остаться в минусе.

Также могут увеличиться сроки строительства, так как наблюдается не только нехватка материалов, но и рабочей силы.

Покупателям эксперт по недвижимости рекомендует внимательно читать договор с застройщиком, просить дополнительно разъяснений того, какие риски могут быть, если застройщик отказывается выполнять договор или не успевает по срокам, есть ли пункт на изменение цены, и советует: „Возможно, стоит рассмотреть договор с юристом“.