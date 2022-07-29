СОВЕТ ЭКСПЕРТА | Стоит ли инвестировать в недвижимость во время текущего кризиса в Эстонии?

Есть ли смысл сейчас вкладываться в недвижимость?

...Если мы обратим внимание на недвижимость, то если вы инвестируете в нее даже в период кризиса, но она вам будет приносить стабильный денежный доход, то вы останетесь в плюсе. То же самое и с ценными бумагами. Если вы инвестируете в компании, которые вам регулярно выплачивают проценты, если у вас есть недвижимость, которую вы сдаете в аренду и регулярно получаете арендную плату, то это является вашим положительным инвестиционным доходом. Поэтому такого рода инвестиции приносят положительный доход даже в периоды спада.

Но следует помнить, что рынок недвижимости тоже является цикличным: это видно по тому же 2008 году, когда у людей стало меньше свободных денег, цены на недвижимость стали падать. Не исключено, что в этот раз будет так же. Это зависит от того, насколько сильным будет кризис, что будет делать государство. На данный момент это непонятно.

Я знаю инвесторов, которые покупают недвижимость даже сейчас, несмотря на рост цен, потому что это приносит положительный доход от сдачи в аренду.

Полностью интервью с финансовым экспертом Екатериной Тинт о том, как правильно распоряжаться своими деньгами в период кризиса, читайте ЗДЕСЬ.