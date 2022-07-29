833 семьи военных беженцев из Украины начали снимать жилье при поддержке государства
Подписавшие административный договор с Департаментом социального страхования местные самоуправления выплатили 833 семьям украинских военных беженцев единовременное пособие на уплату арендной платы за жилье. Размер пособия составляет до 1200 евро, его перечисляют либо собственнику жилья, либо беженцу.
„Эстонское государство обеспечивает военным беженцам место временного размещения в зависимости от потребности и помогает им найти постоянное место жительства. Это сложная задача, поскольку цены на аренду резко выросли, а владельцы недвижимости порой проявляют неуверенность в вопросе сдачи квартиры военным беженцам“, - говорит специалист по кризисной коммуникации Департамента социального страхования Лийс Палоотс. Единовременное пособие помогает беженцам начать самостоятельную жизнь в Эстонии и придает уверенности собственникам жилья, а также смягчает возможные трудности, связанные с оплатой аренды в первые месяцы.
Развязанная Российской Федерацией война вынудила жителей Украины в спешке покинуть родные дома и оставить там большую часть нажитого, своих близких, сеть социальных услуг, на которую можно опереться в трудные времена.
Свое определенное место жительства дает истерзанным ужасами войны семьям настолько необходимое им чувство защищенности. „Чем быстрее у человека появляется возможность найти себе место, которое можно было бы назвать домом, тем быстрее он сможет начать обживаться в Эстонии, вносить свой вклад в местное общество, а затем и в восстановление Украины, когда для этого наступит черед“, - говорит Палоотс.
Максимальный размер пособия на уплату аренды составляет до 1200 евро, из которых местное самоуправление может вычесть до 50 евро на административные расходы. Пособие выплачивается на основании расходов и договоров на аренду жилья украинских военных беженцев, которые получили статус временной защиты и покинули Украину после начала войны, то есть после 24 февраля. Также они должны быть зарегистрированы в качестве жителя в одном из местных самоуправлений Эстонии.
К настоящему моменту административный договор о выплате пособий военным беженцам на аренду жилья с Департаментом социального страхования заключили 66 местных самоуправлений, еще в 13 самоуправлениях договор готовится быть подписанным.
Департамент социального страхования составил для беженцев и собственников жилья руководство по тому, как найти постоянное место жительства, где его зарегистрировать, как подавать ходатайство о получении пособия на аренду жилья и прожиточного минимума.