833 семьи военных беженцев из Украины начали снимать жилье при поддержке государства

„Эстонское государство обеспечивает военным беженцам место временного размещения в зависимости от потребности и помогает им найти постоянное место жительства. Это сложная задача, поскольку цены на аренду резко выросли, а владельцы недвижимости порой проявляют неуверенность в вопросе сдачи квартиры военным беженцам“, - говорит специалист по кризисной коммуникации Департамента социального страхования Лийс Палоотс. Единовременное пособие помогает беженцам начать самостоятельную жизнь в Эстонии и придает уверенности собственникам жилья, а также смягчает возможные трудности, связанные с оплатой аренды в первые месяцы.

Развязанная Российской Федерацией война вынудила жителей Украины в спешке покинуть родные дома и оставить там большую часть нажитого, своих близких, сеть социальных услуг, на которую можно опереться в трудные времена.

Свое определенное место жительства дает истерзанным ужасами войны семьям настолько необходимое им чувство защищенности. „Чем быстрее у человека появляется возможность найти себе место, которое можно было бы назвать домом, тем быстрее он сможет начать обживаться в Эстонии, вносить свой вклад в местное общество, а затем и в восстановление Украины, когда для этого наступит черед“, - говорит Палоотс.

Максимальный размер пособия на уплату аренды составляет до 1200 евро, из которых местное самоуправление может вычесть до 50 евро на административные расходы. Пособие выплачивается на основании расходов и договоров на аренду жилья украинских военных беженцев, которые получили статус временной защиты и покинули Украину после начала войны, то есть после 24 февраля. Также они должны быть зарегистрированы в качестве жителя в одном из местных самоуправлений Эстонии.

К настоящему моменту административный договор о выплате пособий военным беженцам на аренду жилья с Департаментом социального страхования заключили 66 местных самоуправлений, еще в 13 самоуправлениях договор готовится быть подписанным.

Департамент социального страхования составил для беженцев и собственников жилья руководство по тому, как найти постоянное место жительства, где его зарегистрировать, как подавать ходатайство о получении пособия на аренду жилья и прожиточного минимума.