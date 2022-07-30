Эксперт: ситуация на рынке недвижимости напоминает предание о пастушке

„Нынешняя ситуация невольно напоминает мне народное предание о пастушке, который все время кричал деревенским жителям, что волк напал на стадо. И когда волк, в конце концов, действительно появился, то пастушку никто не поверил, и волк зарезал все стадо“, – признался Сооман.

„Повышение процента по кредиту – это реальность. Высокий расход энергии – тоже реальность. Рост зарплат не поспевает за ростом цен – и это реальность. Все говорят, что как раз теперь и наступит кризис. И все это продолжается до тех пор, пока очередной хиромант не сообщит, что дальнейшей инфляции не избежать, поэтому нужно потреблять, потреблять и еще раз потреблять. А если еще и разорительная для Европы война закончится раньше ожидаемого, то тогда у всего мира будет работы невпроворот, чтобы восстановить Украину. То есть как же в таком случае может наступить кризис? Сообщения настолько противоречивые, что у простого человека просто голова идет кругом“, – сказал он.

„Что касается сектора недвижимости, то совершенно ясно, что быстрый рост цен миновал, поскольку покупательная способность уже попросту не поспевает за ним. Нам нет смысла постоянно сравнивать себя с Финляндией или Швецией и считать, что для роста у нас есть еще несколько десятков процентов пространства. Давайте взглянем на Латвию, где цены значительно ниже, чем в Эстонии. Количество предложений уже начало расти, спрос сокращаться, повседневные затраты населения растут. А если смотреть с точки зрения сектора, то во всех отношениях логично, что продолжавшийся в течение 13 лет рост цен на этот раз остановился“, – добавил Сооман.