Чувство уверенности потребителей упало на самое дно. Как это отразилось на стоимости квартир?

По словам партнера Pindi Kinnisvara по продажам Пеэпа Соомана, из исходного файла индикатора в качестве важнейшего обстоятельства можно определить то, что люди оценивают свое будущее экономическое положение и сбережения в значительной степени более негативно, чем это было весной. „Рост цен нанес серьезный удар по всем, хотя на статистике недвижимости это пока не отражается“, – заметил он.

Индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость сделок с квартирной собственностью в 17-ти крупнейших городах Эстонии, в июне понизился на 0,1%, и остановился на ценовом уровне в 2 243 евро/м².

По корригированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в мае составлял 2 246 евро/м². Если в мае в индексированных городах было совершено 1 908 сделок с квартирной собственностью, то в июне количество сделок достигло 1 624. Для сравнения – в июне 2021 года в индексированных городах было совершено 1 325 сделок с квартирной собственностью.

При сравнении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi расположен выше на 259 процентов.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем восемнадцатилетней истории.