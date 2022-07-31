Дефициту конец? Осень принесет на рынок жилой застройки облегчение

„Основываясь на предварительных переговорах, уже сегодня можно с уверенностью сказать, что не позднее сентября-октября на рынке будет запущен целый ряд проектов новой застройки, которые находились в режиме ожидания на протяжении полугода или даже больше. Цены на строительные материалы продолжают оставаться высокими, и рабочих рук также не хватает, однако теперь строительные фирмы в состоянии, по крайней мере, назвать стоимость и сроки окончания строительства, что в первые месяцы военных действий попросту не представлялось возможным“, – сказал он.

„Учитывая сложившийся на рынке новой застройки дефицит, мы можем назвать такое развитие событий облегчением. В Таллинне на сегодняшний день на продажу выставлено примерно 1 200 новых квартир, хотя еще пару лет назад этот показатель был в два раза выше. И если в нынешнем году на рынке дополнительно появится хотя бы 1 000 единиц, а ежемесячные темпы продаж достигнут даже скромного показателя в районе 200 единиц, то единственное, что может произойти, так это то, что остаток более не будет сокращаться“, – пояснил Сооман.

По его словам, на так называемой стартовой линии находятся очень разные проекты, начиная с многоквартирных домов в столице и заканчивая рядными домами на окраинах Харьюмаа. В других регионах деятельность по застройке по-прежнему достаточно эпизодична, и на рынке предлагаются очень небольшие проекты, причем, часто это бывают проекты реновации.