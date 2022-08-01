Эксперт о подорожании квартир: это сумасшествие, но спад все же возможен

Некоторое снижение цен на недвижимость в перспективе не исключено, считает Тыну Тоомпарк. При этом он не берется утверждать, насколько вероятен подобный сценарий, и когда именно это может произойти.

По словам Тоомпарка, сегодня он не ожидает обрушения рынка недвижимости, аналогичного тому, что случилось во время предыдущего экономического кризиса.

С другой стороны, в 2007 году многие считали, что если цены упадут, скажем, на 10%, то ничего страшного не случится — а в результате они упали на все 50%, напоминает эксперт.