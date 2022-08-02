Обзор за месяц: Таллиннский рынок квартир был по-летнему вялым, о ценовом рекорде говорить еще рано

„Чтобы охарактеризовать то, что происходит на рынке квартир, достаточно одного слова – лето! С другой стороны, следует отметить, что, по сравнению с прошлым годом, средняя цена в июле была на 25% выше“, — прокомментировал последние статистические данные исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.





В прошлом месяце в Таллинне была продана 861 квартира, что примерно на 10% меньше, чем в июне, но всё же на 12% больше, чем в июле прошлого года. Финансовый объём сделок с квартирами вырос на 46% по сравнению с прошлым годом. Самая дорогая квартира была продана в Таллинне в июле за 759 000 евро.





„Возможно, август также будет немного более спокойным в плане активности осуществления сделок. При этом в условиях продолжающейся высокой инфляции нет ни одной экономически логичной причины, по которой цены на недвижимость в ближайшие месяцы могли бы опуститься ниже сегодняшнего уровня“, — добавил глава 1Partner.





Если кроме квартир учитывать и другие объекты недвижимости, сменившие владельцев, то в июле в Таллинне было совершено 1060 сделок купли-продажи, то есть на 14% меньше, чем в июне. Суммарный объём всех сделок с недвижимостью, совершённых в Таллинне в июле, составил примерно 167 миллионов евро, что примерно на 20% меньше, чем в июне. Однако, это примерно на 14% больше общей суммы сделок с недвижимостью, совершенных в июле 2021 года.