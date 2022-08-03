Как рассчитывается стоимость кредита на покупку жилья, когда Euribor в плюсе?
Подавая заявку на получение жилищного кредита, многие люди сравнивают свои предложения с предложениями друзей и знакомых и часто удивляются, почему они так сильно различаются. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане объясняет, как рассчитывается процентная ставка, то есть стоимость кредита на покупку жилья для заявителя.
Процентная ставка, предлагаемая банком по кредиту на покупку жилья, зависит от ряда персональных факторов. По словам Танеля Ребане, большинство людей берут кредит с нефиксированной процентной ставкой, которая состоит из Euribor и рисковой маржи банка. Приобретая такой кредит, вы должны учитывать, что его цена будет в какой-то мере меняться с течением времени, поскольку Euribor с годами либо повышается, либо понижается. Поэтому стоимость кредита с нефиксированной ставкой пересматривается каждые шесть месяцев.
„Ставка Euribor долгое время была отрицательной, но сейчас она выросла и, согласно последним решениям Европейского центрального банка, будет расти. Поэтому при подаче заявки на кредит также важно учитывать, сможете ли вы выплачивать более дорогой кредит“, – сказал Ребане, добавив, что исторически Euribor достигал целых пяти процентов. Ребане добавил, что для тех, кто хочет быть уверенным в том, что в свете изменения Euribor платеж по жилищному кредиту останется неизменным в течение определенного периода, Luminor предлагает фиксацию процентной ставки по жилищному кредиту на срок до пяти лет.
В то время как уровень Euribor основывается на решениях Европейского центрального банка, собственная рисковая маржа устанавливается каждым банком и остается неизменной в течение всего срока кредитования, если не происходит нарушения условий кредитования или изменения договора.
По словам Ребане, рисковая маржа риска в значительной степени зависит от персональных характеристик заявителя, одними из наиболее важных из которых являются его доход и платежное поведение в прошлом. Человек с худшей кредитной историей, скорее всего, получит от банка несколько более высокую процентную ставку, поскольку риски, связанные с ним, выше.
„Однако это не означает, что человек, который когда-либо поскользнулся в финансовом плане, больше не сможет взять кредит в банке. Все равно имеет смысл прийти в банк на консультацию, мы наверняка найдем решение, которое устроит обе стороны“, – сказал Ребане. В случае сомнительного платежного поведения в прошлом, риски могут быть снижены, например, с помощью увеличения суммы самофинансирования или уменьшения суммы кредита.
Состояние недвижимости, на покупку которой предназначен кредит, также играет роль в процентной ставке. Где он расположен, нуждается ли он в капитальном ремонте, какова его стоимость в ближайшие годы – все это вопросы, которые банк должен проанализировать, прежде чем выдать кредит. Принимается во внимание и то, станет ли недвижимость домом для заемщика, будет ли она сдаваться в аренду, или он планирует использовать помещение для каких-то других целей.
„Окончательная стоимость кредита будет также во многом зависеть от общей конкурентной ситуации, т. е. от того, какие процентные ставки взимают другие банки за аналогичные кредиты“, сказал – Ребане. „Если существует большая конкуренция, у заявителей больше шансов получить лучшую сделку“. Однако личные факторы всё же играют свою роль, поэтому разумно избегать получения быстрых кредитов, которые могут привести к хронической задолженности, а также других финансовых ошибок, которые ставят под сомнение финансовую дисциплину человека и его способность выплачивать кредит.