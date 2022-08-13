Невероятно! Семья построила дом, который не зависит от Elekrilevi. В нем есть все удобства

Именно так решила поступить Иви Ларсен из Выру, которая последние четверть века делила свою жизнь между Эстонией и Норвегией. Ее муж родом из Норвегии, и там у них имеется загородный дом, построенный родителями супруга. Конечно же из дерева, как это принято в тех местах. Зимой топить, безусловно, приходится много, зато все настоящее и максимально натуральное, поскольку в Северных странах, хоть климат и суровее, чем в Эстонии, не любят утеплять жилье искусственными материалами. К тому же, более полувека назад, когда строили дом, таких материалов еще не придумали.