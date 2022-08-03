В Эстонии еще один банк начинает выдавать жилищные кредиты

По словам руководителя банка Holm Рауно Клеттенберга, за три года деятельности на рынке Эстонии, Австрии и Германии в статусе банка Holm достиг достаточного уровня капитализации, позволяющего банку приступить к финансированию решений о покупке жилья, которые так важны для уже существующих и будущих частных клиентов банка.

„В статусе банка Holm работает с 2019 года, но на самом деле наша история как поставщика финансовых услуг ведет свое начало с 1995 года, когда предприятие стало предоставлять рассрочку под широко известным и сегодня брендом Liisi. Поэтому более чем за четверть века мы накопили опыт и имеем более 600 000 клиентов, значительная часть которых вновь и вновь обращается к нам за помощью в реализации их планов. Мы очень рады, что в дальнейшем сможем поддерживать своих клиентов и при покупке нового жилья“, — сообщил Клеттенберг.

„Наша задача состоит в том, чтобы договоры на оказание услуг по выдаче жилищных кредитов были написаны на простом и понятном клиенту языке, а также в том, чтобы клиент осознавал принимаемые на себя кредитные обязательства и риски и не воспринимал этот серьезный шаг слишком легкомысленно, — добавил Клеттенберг. — Сила Holm всегда заключалась в нашей способности предлагать клиентам персональные услуги и человеческий подход. Это значит, что с каждым клиентом мы подробно обсуждаем его возможности и условия, выстраиваем партнерские отношения на доверии и стремимся к тому, чтобы клиент чувствовал себя уверенно и безопасно, оформляя кредитные обязательства“.

При выдаче жилищных кредитов банк Holm сотрудничает с Фондом предпринимательства и инноваций (ранее — KredEx). Клиенты, соответствующие критериям фонда, смогут получить кредит на более выгодных условиях. Подобно другим европейским банкам, Holm устанавливает в предложении для каждого заявителя фиксированную процентную ставку, к которой прибавляется 6-месячная ставка Euribor — ежедневно публикуемая Европейским институтом денежных рынков межбанковская ставка предложения.

Holm Bank AS – это основанный на эстонском капитале банк, имеющий лицензию Европейского центрального банка. Банку Holm принадлежат торговые марки Liisi и Holm. В число услуг банка входят срочные вклады, физические и виртуальные кредитные карты, финансирование частных и бизнес-клиентов, а также рассрочка. Посредством платформы Raisin банк также оказывает услугу срочных вкладов в Германии и Австрии и имеет 100%-ную долю в компании Holm Bank Latvia SIA, которая выступает в качестве поставщика финансовых услуг в Латвии.