Эксперты делятся советами: как избежать головной боли при аренде нового жилья

Договоры аренды обычно заключаются в форме срочных или бессрочных договоров. Юрист и руководитель юридического отдела Rendin Лиа Сихт советует использовать бессрочный договор, так как он обеспечит для обеих сторон большую гибкость и безопасность. „Если бессрочный договор можно расторгнуть в одностороннем порядке с 3-месячным сроком предварительного уведомления, или же раньше, по взаимной договоренности сторон, то действие срочного договора прекращается в дату, о которой стороны договорились в договоре, и расторгнуть такой договор досрочно в одностороннем порядке нельзя“, – объяснила Сихт.

Когда подходящая недвижимость выбрана, перед заключением договора стоит поближе познакомиться с окружающей средой и соседями. Обратиться за советом можно как к самому арендодателю, так и к знакомым или соседям. „У соседей можно получить информацию как о других соседях, так и о самом квартирном товариществе, и такая информация даст лучшее представление об окружающей арендатора среде“, – добавил Уйбомяэ.

Распланировать следует не только расходы, но и время. „В текущих рыночных условиях спрос на арендные площади значительно превышает предложение, – рассказал Уйбомяэ. – Одним и тем же съемным жильем одновременно могут интересоваться 30-40 человек, и поэтому не стоит пугаться, если арендодатель не отреагировал на запрос немедленно“. По словам Уйбомяэ, очень большой интерес наблюдается в отношении арендного жилья, в котором разрешено держать домашних животных. На сайте Kinnisvara24 для такого жилья создан специальный фильтр „домашние животные разрешены“, показывающий только предложения, в которых домашние любимцы приветствуются, однако, независимо от этого, разрешение на проживание домашнего животного вместе с арендатором следует обязательно зафиксировать и в договоре.

Одним из самых важных факторов при выборе арендной квартиры является определение суммы аренды, которая будет для вас посильной. По словам специалистов, расходы на аренду не должны составлять более половины расходов за один месяц. „Для выяснения расходов на аренду следует, помимо непосредственно суммы ежемесячной аренды, заблаговременно ознакомиться и с коммунальными расходами“, – рассказал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ, который во избежание неприятных сюрпризов советует отдельно узнать у арендодателя суммы зимних и летних коммунальных расходов.

Перед подписанием договора аренды очень важно его внимательно перечитать. „Если какой-либо момент в договоре вам непонятен, то его всегда стоит уточнить, так как никаких глупых вопросов в такой ситуации не существует“, – добавил Уйбомяэ. Важно надлежащим образом письменно зафиксировать все связанные с арендной действия. Это касается как самого договора и акта приема-передачи, так и платежных данных. Одной из самых распространенных ошибок при заключении договора является некорректное оформление акта приема-передачи. „Зачастую при переезде в новое арендное жилье арендатор вместе с собственником не описывают находящиеся в жилье предметы достаточно подробно, или же они не делают описывающие жилую площадь фотографии, что в дальнейшем способно привести к множеству недопониманий“, – объяснила Сихт.

Залоговая сумма и распределение расходов

Как правило, залоговая сумма соответствует сумме 1-3 арендных плат, что для арендатора является очень большим расходом. Однако при этом, нужно учитывать, что для арендодателя сдача своей недвижимости является относительно большим риском, и залоговая сумма служит для него защитой, позволяющей при необходимости отремонтировать причиненные арендатором повреждения. „Тем не менее, следует учитывать то обстоятельство, что арендодатель не может требовать от арендатора платы за чрезмерный ремонт или за небольшие проблемы, такие как износ ковров, или же ремонт или замена износившихся с течением времени устройств“, – подчеркнул Уйбомяэ.

Распределение расходов между арендодателем и арендатором регулирует Обязательственно-правовой закон. „Новый закон, который вступил в силу в 2021 году, разрешает включать в число обязательств арендатора все расходы на обслуживание и улучшение здания, если при заключении договора точно известна их ориентировочная величина, и если в течение действия договора они не увеличиваются скачкообразно, например, в связи с масштабными реновационными работами“, – объяснила Сихт.

Договориться относительно оплаты расходов следует уже при заключении изначального договора аренды. „В дальнейшем платы не должны изменяться в значительной степени, например, увеличиться в три раза, – подчеркнула Сихт. – Кроме того, необходимо зафиксировать, как будет производиться оплата, то есть будет ли арендодатель показывать арендатору счета поставщиков услуг и арендатор будет оплачивать их арендодателю, или же счета будут оплачиваться арендатором непосредственно поставщикам услуг“.