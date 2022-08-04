ФОТО | В поселке Лоо будет построено три новых многоквартирных дома

По адресам Кастани теэ 6, 8 и 10 в поселке Лоо, Йыэльахтместкой волости в Харьюмаа будет построено три четырехэтажных с лифтами современных многоквартирных дома на 40 квартир каждый, причем парковочное место включено в стоимость квартиры. В каждом доме имеются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры с водяным отоплением пола. Весь жилой комплекс Kastani Kodud спроектировало архитектурное бюро Korrus.

„Люди очень хорошо приняли наш жилой комплекс, что подтверждается фактом, что на сегодняшний день уже проданы все 80 квартир первого этапа. Люди хвалят планировки квартир и естественно видят потенциал в месте расположения – близость центра Таллинна, приятная зелень малого города“,- сказал член правления Kastanikodud OÜ Реймо Ноок.

Чтобы жителям нового жилого комплекса на 280 квартир было бы удобно ездить, к концу 2022 года по заказу застройщика рядом с Kastani Kodud будет построен и новый перекресток с круговым движением.

„Мы рады заключить в нынешнее сложное для строительного сектора время столь масштабный договор с застройщиком Kastanikodud OÜ, что является явным признанием предыдущего вклада инженеров NOBE в сотрудничестве с заказчиком в строительство первых домов жилого комплекса“,- сказал председатель правления NOBE Майт Рыымусаар. „Kastanikodud не строит в Лоо просто одиночные жилые дома, а сооружает всю инфраструктуру и окружающее озеленение, в результате чего тут появится жилая среда с великолепным соединением с городом и с разумным ценовым уровнем. Многолетний опыт NOBE в жилищном строительстве обеспечивает находчивые строительные решения и долговременное качество“.

Целостный девелоперский проект Kastani Kodud включает в себя строительство в поселке Лоо семи современных жилых домов на 280 квартир.