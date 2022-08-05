Средняя сумма жилищного кредита снова уменьшилась, зато резко повысился интерес к отсрочке платежей

„Жилищные кредиты — это как зеркальное отражение рынка недвижимости. Рынок в целом в последние несколько месяцев также был более спокойным, немного уменьшились и объёмы сделок, и средняя цена“, – сказала Йонна Пехтер, руководитель Bigbanki Eesti, и напомнила, что временем наибольшего роста в прошлом году стал четвёртый квартал, тогда в декабре средняя сумма жилищного кредита, выданного Bigbank, составляла даже более 140 тысяч евро. „Последние несколько месяцев мы наблюдаем у людей некоторую неуверенность в отношении наступающей осени, в связи с которой нередко планы по приобретению нового дома у многих временно откладывались“, – добавила Пехтер.



По словам Пехтер, среди жилищных кредитов резко увеличилась доля кредитов со специальным графиком, который позволяет получателю в первое время при желании возвращать банку только проценты, например, в течение первых десяти или даже двадцати лет. „В свете всеобщего стремительного роста цен люди стараются видеть общую картину своих обязательств и ищут решения, позволяющие им лучше организовать свою жизнь в период бурной инфляции“, – сказала глава Bigbank, поясняя, почему уже каждый третий предоставляемый банком жилищный кредит – это кредит со специальным графиком.



„Люди нашли в этом продукте защиту от быстрорастущей инфляции и учитывают, что через десять или двадцать лет стоимость каждого возвращённого евро будет значительно меньше“, — пояснила Пехтер и добавила, что в случае специального графика многие молодые люди, которые сегодня находятся ещё в самом начале своей профессиональной карьеры, принимают во внимание, что с годами их заработная плата значительно вырастет. „Специальный график, позволяющий отсрочить выплату основной части кредита, даёт возможность жить в лучшем доме уже сегодня, не дожидаясь повышения зарплаты, которое наступит когда-нибудь в будущем“, – сказала Пехтер.