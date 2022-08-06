ВИДЕО | Ждем нового хозяина? Известный американский репер выразил желание купить замок Лайтсе в Харьюмаа

Журнал GQ составил для Post Malone список покупок эксклюзивных покупок с четырьмя разными категориями: аксессуары, сувениры, автомобили и недвижимость. В категории недвижимость был представлен замок Лайтсе с 16 спальнями, изысканным внутренним двориком, конференц-залами высшего уровня и большим сауна-центром. В видео его оценили в 2,97 млн долларов.

Post Malone явно остался под впечатлением от красоты замка Лайтсе, да и о Эстонии в целом: „Я один раз выступал в Эстонии и это такая красивая страна. Мы там везде носились, пошли в одно место с привидениями и все там осмотрели. Отлично провели время!“

„Но этот дом просто невероятный - 16 спален?! Мне нравится, когда есть достаточно места, чтобы было где развернуться, так как у меня много барахла“, - отметил репер. Он добавил, что 16 спален звучит очень здорово, и хотя он не ищет себе дом с таким количеством спален, но иметь 16 спален было бы здорово.

По его словам, самая важная деталь в любом доме для него - не пропускающие солнечные лучи занавески, и если в доме их нет, то он их обязательно установит, так как не любит, когда его будит солнце.

Ему также понравилась цена замка. Позже он смотрел дом в Беверли-Хиллз за 16 млн долларов с четырьмя спальнями и отметил, что предпочел бы ему замок Лайтсе, так как там и цена в 10 раз ниже, и спален намного больше.

В итоге, ознакомившись со всеми вариантами дорогих объектов недвижимости, Post Malone принял свое решение: „Эстонский замок, что тут думать! Мне кажется это правильный вариант. Было бы здорово“.

Затем он спросил у съемочной группы, насколько старый замок Лайтсе. После того, как ему ответили, что впервые замок упоминался в 1219 году, Post Malone воскликнул: „Что!? Ну там точно есть приведения. Покупаем его, он мне нравится“.

Кто знает, возможно, после съемок видео репер действительно заинтересуется в приобретении недвижимости в Эстонии? Момент с обсуждением замка Лайтсе на видео начинается с отметки 9:13.