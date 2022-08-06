Euribor пошел вниз: проценты по жилищным кредитам едва ли сильно вырастут

В конце июля трехмесячный Euribor достиг отметки в 0,267%, но на сегодняшний день снизился до 0,246%. Для многих жителей Эстонии полугодовой Euribor по их жилищным кредитам снизился с 0,7% до 0,654%. Для финнов годовой Euribor понизился с 1,2% до 0,942%.

Темп роста Euribor снижается быстрее, чем предполагалось еще в начале года. Причины – замедление экономического роста и энергетический кризис. Финская газета Helsingin Sanomat опубликовала мнение стратега S-bank Липпо Суоминена, который считает, что страха роста процентных ставок до 2-3% на рынке уже нет.

По его словам, сегодня прогнозируется, что в этом году ставка вырастет до 1% и задержится на этом уровне. Аналитик Danske Bank Антти Ильвонен также сказал Helsingin Sanomat, что, по его мнению, это реалистичный прогноз.