В июле самую дорогую квартиру в Таллинне продали за 759 000 евро

„Чтобы охарактеризовать то, что происходит на рынке квартир, достаточно одного слова – лето! С другой стороны, следует отметить, что по сравнению с прошлым годом средняя цена в июле была на 25% выше“, — прокомментировал последние статистические данные исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер, слова которого во вторник приводят радионовости ERR.

В прошлом месяце в Таллинне была продана 861 квартира, что примерно на 10% меньше, чем в июне, но все же на 12% больше, чем в июле прошлого года.

Финансовый объем сделок с квартирами вырос на 46% по сравнению с прошлым годом. Самая дорогая квартира была продана в Таллинне в июле за 759 000 евро.

Если кроме квартир учитывать и другие объекты недвижимости, сменившие владельцев, то в июле в Таллинне было совершено 1060 сделок купли-продажи, то есть на 14% меньше, чем в июне.

Суммарный объем всех сделок с недвижимостью, совершенных в Таллинне в июле, составил примерно 167 миллионов евро, что примерно на 20% меньше, чем в июне.