Об этом не знали в СССР: как должна работать звукоизоляция

В довоенных и сталинских домах, когда возводили стены в 2,5 кирпича (68 см), проблем со звукоизоляцией практически не было. В панельных „хрущевках“, где толщина стены 20 см, и в монолите (18 см), слышимость гораздо выше. Если добавить к этому неплотные швы между панелями и сквозные отверстия (под розетки, выключатели, вентиляционные каналы и т.д.), до жильцов доносится буквально каждый чих соседей.



Получается, чтобы жить в тишине нужны стены по полметра из сплошного кирпича? Вовсе нет. В современном мире придумано немало способов компенсировать строительные недостатки так, что даже перегородка из гипсокартона (ГКЛ) будет конкурировать с толстой кирпичной стеной. Естественно, речь о перегородках со специально подобранными звукоизоляционными материалами. В этой статье объясним, на чем основан принцип их работы.

Полметра тишины



Согласно законам физики, чем выше плотность и толщина ограждения, тем более эффективную преграду для воздушного шума оно представляет. Так, например, чтобы жильцы соседних квартир гарантированно не слышали друг друга, необходимо построить стену из железобетона толщиной около 45 сантиметров.



Почти полметра! Такие параметры не всегда применяются даже для несущих стен. А если вам нужно просто изолировать всего-то гостиную и спальню, — такие толстые стены просто расточительство, особенно в масштабах обычной городской квартиры. Посчитайте сами: при стандартной толщине перегородки до 20 см, „лишние“ 25-30 см, помноженные на 5-метровую длину стены, дают потерю порядка 1,5 кв.м полезной площади.

Принцип М+П+М