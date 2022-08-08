Об этом не знали в СССР: как должна работать звукоизоляция
Этого не знали в СССР, и потому соседи невольно слушали чужую личную жизнь за стенкой. Houzz рассказывает о том, как должна работать звукоизоляция.
В довоенных и сталинских домах, когда возводили стены в 2,5 кирпича (68 см), проблем со звукоизоляцией практически не было. В панельных „хрущевках“, где толщина стены 20 см, и в монолите (18 см), слышимость гораздо выше. Если добавить к этому неплотные швы между панелями и сквозные отверстия (под розетки, выключатели, вентиляционные каналы и т.д.), до жильцов доносится буквально каждый чих соседей.
Получается, чтобы жить в тишине нужны стены по полметра из сплошного кирпича? Вовсе нет. В современном мире придумано немало способов компенсировать строительные недостатки так, что даже перегородка из гипсокартона (ГКЛ) будет конкурировать с толстой кирпичной стеной. Естественно, речь о перегородках со специально подобранными звукоизоляционными материалами. В этой статье объясним, на чем основан принцип их работы.
Полметра тишины
Согласно законам физики, чем выше плотность и толщина ограждения, тем более эффективную преграду для воздушного шума оно представляет. Так, например, чтобы жильцы соседних квартир гарантированно не слышали друг друга, необходимо построить стену из железобетона толщиной около 45 сантиметров.
Почти полметра! Такие параметры не всегда применяются даже для несущих стен. А если вам нужно просто изолировать всего-то гостиную и спальню, — такие толстые стены просто расточительство, особенно в масштабах обычной городской квартиры. Посчитайте сами: при стандартной толщине перегородки до 20 см, „лишние“ 25-30 см, помноженные на 5-метровую длину стены, дают потерю порядка 1,5 кв.м полезной площади.
Принцип М+П+М
Есть возможность получить аналогичные и даже лучшие показатели при значительно меньшей толщине перегородки. Для этого достаточно соблюдать основной принцип звукоизоляционных конструкций — принцип „многослойного пирога“. Слои такие: масса+пружина+масса (дальше М+П+М).
Чередование слоев (высокая масса — волокнистый материал — высокая масса) позволяет создать такую преграду для звуковой волны, которая обеспечивает её быстрое и эффективное гашение при минимальной толщине.
Попадая в пространство между двумя массами, звуковая волна „вязнет“, переотражается и теряет свою силу.
За что отвечает каждый слой звукоизоляционной системы
Разберём более подробно формулу звукоизоляции М+П+М.
Первая масса – это изолируемая стена или потолок.
Пружина – упругий слой (минеральная вата или некие синтетические волокнистые материалы), который отвеча.т сразу за две функции:
1) звукопоглощение волн, попадающих в пространство между двумя массами;
2) виброразвязка, поскольку крайне важно, чтобы массы не имели между собой жёстких связей, по которым передаются вибрации.
Вторая масса – это облицовка каркаса или бескаркасной конструкции, которая обладает высокой плотностью (усиленный акустический гипсокартонный лист, тяжёлые мембраны, песочные панели) и отвечает за отражение звуковых волн как в самом помещении, так и приходящих от соседей.
Что это даёт на практике?
Выигрыш по толщине — в 4 раза!
Сравним две перегородки с одинаковым индексом звукоизоляции (уровень защиты от воздушного шума).
Первая выполнена из газоблоков плотностью 600 кг/м3
Вторая представляет собой звукоизоляционную систему на основе металлического профиля и обшивки гипсокартонными листами высокой плотности (по технологии обшивка выполняется с обеих сторон двойным слоем).
При аналогичных показателях защиты от шума, толщина перегородки из гипсокартона — 100 мм, из газоблоков — 400 мм.
Другой положительный момент – это возможность подбора звукоизоляционных конструкций, исходя из материала и толщины изолируемой поверхности (ваших „черновых“ стен). Тонкие и легкие стены необходимо звукоизолировать толстыми и тяжелыми системами, а для высокоплотных, толстых стен достаточно подобрать тонкую конструкцию. Что выбрать, зависит от конкретных условий и запросов.
В профессиональной звукоизоляции применяются материалы с чётко выверенными физическими характеристиками, поэтому их поведение в звукоизоляционной системе предсказуемо. Зная их параметры, можно предсказать и результат по снижению шума.
Как испортить всё
Если полистать строительные форумы в интернете, можно найти немало жалоб на то, как делали звукоизоляцию, но „не получилось“. А причина всегда кроется в неправильном подборе материалов или ошибках монтажа.
Вот несколько наиболее типичных ситуаций:
Замена тяжелых материалов более лёгкими подобными продуктами, например, использование обычных гипсокартонных листов вместо специального акустического ГКЛ, битумного или вспененного полотна – вместо тяжёлых мембран;
Неграмотная экономия. Качественная звукоизоляция сложнее в производстве, для нее используется сырьё, отличающееся от обычных общестроительных материалов, поэтому стоит она дороже. Если более дешёвый материал не соответствует требуемым характеристикам по массе, плотности и т.п., это отразится на свойствах всей звукоизоляционной системы.
Замена комплектующих, например, применение прямых подвесов взамен виброизоляционных, пренебрежение акустической герметичностью (заполение швов, устранение щелей, через которые проникает звук) и т.д.;
Монтаж звукоизоляции сложнее обычных каркасных систем, поэтому он требует понимания происходящих процессов или хотя бы точного следования инструкции. Нарушили инструкцию — система не будет работать.