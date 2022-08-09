Что делать, если у вас возникли трудности с погашением жилищного кредита?

Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане отметил, что поскольку погашение кредита на покупку жилья часто растягивается на десятилетия, вполне понятно, что в жизни человека за это время могут возникать самые разные обстоятельства. „Мы всегда готовы помочь нашим клиентам, если их финансовое положение временно ухудшилось“, – сказал Ребане.

Человек обязательно должен сообщить банку о своих платежных трудностях, как только они возникнут или даже заранее, если, например, он знает, что через несколько месяцев останется без работы или уйдет в армию. „Мы оценим индивидуальную ситуацию и предложим клиенту наилучшее решение“, – сказал Ребане.

Конечно, не стоит просто прекращать платежи по кредиту и надеяться, что ситуация как-то сама собой разрешится. „Невыполнение платежей по кредиту без уведомления банка повлияет на будущую кредитную историю, что, в свою очередь, может отразиться на возможности получения займов в будущем“, – объясняет Ребане. „Когда возникает сложная ситуация, все равно важно обратиться в банк и вместе найти выход из нее“.

Например, можно изменить график погашения или продлить срок кредита. Последнее невозможно сделать, если кредит уже взят на 30 лет. Одним из распространенных видов льгот является платежные каникулы, когда в течение определенного периода клиент выплачивает только проценты по кредиту.

Но что произойдет, если банк не будет проинформирован о ваших трудностях? По словам Ребане, подавляющее большинство заемщиков - люди ответственные и быстро связываются с банком, если у них возникают проблемы, но бывают и случаи злостных неплатежей. „Неплательщику, который отказывается сотрудничать, в какой-то момент придется выплачивать проценты за просрочку, а если он откажется это делать, то может столкнуться с довольно неприятным судебным разбирательством“, – сказал Ребане.

Однако, к счастью, крайние меры требуются редко, и банки поддерживают хорошие рабочие отношения с большинством своих клиентов. Ребане подчеркнул, что в случае возникновения трудностей с погашением кредита главное – обратиться в банк, а не зарывать голову в песок, усугубляя ситуацию.