Недвижимость
10.08.2022, 06:38

Сервис аренды жилья извинился за предложение поселиться в хижине для рабов

 
Wroclaw,,Poland-,April,10th,,2017:,Woman,Is,Installing,Airbnb,Application
Wroclaw,,Poland-,April,10th,,2017:,Woman,Is,Installing,Airbnb,Application
ФОТО: Shutterstock

Сервис аренды жилья Airbnb извинился за ранее появившееся на сайте объявление о сдаче в аренду хижины для рабов 1830 года постройки. Компания начала разрабатывать новые правила, которые помогут избежать в будущем подобных инцидентов, сообщает lenta.ru со ссылкой на CNN.

„Объектам, которые в прошлом служили жильем для рабов, нет места на Airbnb. Мы приносим извинения тем, кого задело объявление, и сожалеем, что не смогли убрать его раньше“, — заявили представители сервиса. В Airbnb подчеркнули, что удалили все подобные публикации с сайта.

Ситуацию прокомментировал и новый собственник хижины Бред Хаусер, отметив, что за указанное предложение несет ответственность предыдущий владелец.

Объект, в котором пользователям предлагали поселиться, находится в городе Гринвилл в Миссисипи и является частью здания, где сейчас располагается мотель. По словам Хаусера, на момент покупки недвижимости он не знал о ее истории.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии