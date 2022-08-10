Сервис аренды жилья извинился за предложение поселиться в хижине для рабов

„Объектам, которые в прошлом служили жильем для рабов, нет места на Airbnb. Мы приносим извинения тем, кого задело объявление, и сожалеем, что не смогли убрать его раньше“, — заявили представители сервиса. В Airbnb подчеркнули, что удалили все подобные публикации с сайта.