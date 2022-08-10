10.08.2022, 06:38
Сервис аренды жилья извинился за предложение поселиться в хижине для рабов
„Объектам, которые в прошлом служили жильем для рабов, нет места на Airbnb. Мы приносим извинения тем, кого задело объявление, и сожалеем, что не смогли убрать его раньше“, — заявили представители сервиса. В Airbnb подчеркнули, что удалили все подобные публикации с сайта.
Ситуацию прокомментировал и новый собственник хижины Бред Хаусер, отметив, что за указанное предложение несет ответственность предыдущий владелец.
Объект, в котором пользователям предлагали поселиться, находится в городе Гринвилл в Миссисипи и является частью здания, где сейчас располагается мотель. По словам Хаусера, на момент покупки недвижимости он не знал о ее истории.