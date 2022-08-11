11.08.2022, 09:30
Названы популярные районы Дубая с самым дешевым жильем(4)
ФОТО: Shutterstock
Среди наиболее популярных районов Дубая у приобретающих недвижимость россиян самое дешевое жилье нашли в Motor City. Об этом сообщают эксперты портала Emirates.Estate, материалы есть в распоряжении „Ленты“.
Средняя цена одного „квадрата“ в апартаментах Motor City составляет 1,7 тысячи долларов. Наиболее дорогие апартаменты продаются в Downtown Dubai, где квадратный метр в среднем стоит около пяти тысяч долларов.
Самые дешевые виллы продаются в семейном районе Arabian Ranches, где показатель составляет около 3,1 тысячи долларов.
Районом с наиболее дорогими вариантами эксперты назвали Palm Jumeirah Fronds — среднюю стоимость квадратного метра там оценили в 9,4 тысячи долларов.