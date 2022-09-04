Недвижимость
04.09.2022, 08:30

НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ЗДАНИЯ | В каких домах в Таллинне жили партийные лидеры и культурная элита СССР?

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Партийным чиновникам нравились комфортабельные дома эстонской эпохи
ФОТО: Elise Christin Jörberg

„Карл Вайно боялся жить в роскоши, потому что думал, что из-за этого у него будут нелады с Москвой“, - говорит один из близких соратников первого секретаря ЦК КПЭ.

До сих пор есть люди, тоскующие по советской эпохе. Старое доброе время - время не только их молодости, но и некое олицетворение особой социальной справедливости. Однако, рассуждая о справедливости советского общества, нельзя закрывать глаза на то, что советские, профсоюзные, партийные, хозяйственные и комсомольские руководители лишь усугубляли неравенство, ведь существовали всевозможные спецбуфеты, магазины, больницы и тому подобное. То же самое можно сказать и о недвижимости.

В Таллинне, пишет Eesti Päevaleht, не было грандиозных дворцов на набережных, как в центре империи, Москве, где вся правящая элита жила в изоляции от остального мира. Но и у нас здесь были дома, где те, кому удалось взобраться на местный коммунистический Олимп или сделать карьеру в других сферах жизни, могли жить на широкую ногу.

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