НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ЗДАНИЯ | В каких домах в Таллинне жили партийные лидеры и культурная элита СССР?

До сих пор есть люди, тоскующие по советской эпохе. Старое доброе время - время не только их молодости, но и некое олицетворение особой социальной справедливости. Однако, рассуждая о справедливости советского общества, нельзя закрывать глаза на то, что советские, профсоюзные, партийные, хозяйственные и комсомольские руководители лишь усугубляли неравенство, ведь существовали всевозможные спецбуфеты, магазины, больницы и тому подобное. То же самое можно сказать и о недвижимости.