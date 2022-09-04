04.09.2022, 08:30
НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ЗДАНИЯ | В каких домах в Таллинне жили партийные лидеры и культурная элита СССР?(13)
Партийным чиновникам нравились комфортабельные дома эстонской эпохи
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„Карл Вайно боялся жить в роскоши, потому что думал, что из-за этого у него будут нелады с Москвой“, - говорит один из близких соратников первого секретаря ЦК КПЭ.
До сих пор есть люди, тоскующие по советской эпохе. Старое доброе время - время не только их молодости, но и некое олицетворение особой социальной справедливости. Однако, рассуждая о справедливости советского общества, нельзя закрывать глаза на то, что советские, профсоюзные, партийные, хозяйственные и комсомольские руководители лишь усугубляли неравенство, ведь существовали всевозможные спецбуфеты, магазины, больницы и тому подобное. То же самое можно сказать и о недвижимости.