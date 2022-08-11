Студентам придется несладко: осенью их ждет особенно жесткая конкуренция на рынке аренды недвижимости

„За год цены значительно выросли, но спрос по-прежнему превышает предложение. При этом, думая о предстоящей зиме, люди при аренде квартиры обращают особое внимание на дополнительные расходы“, – анализирует ситуацию исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк и добавляет, что, если осенью прошлого года за 500 евро предлагались в аренду 2-комнатные квартиры в центре, то в этом году за такую квартиру придётся выложить уже 600 евро.

„Мы видим, что многие люди, чей бюджет на аренду жилья ограничен, ищут помещения поменьше и подешевле“, — говорит Меэлис Рянк, поясняя, что спрос на квартиры меньшего размера вырос под влиянием рекордных цен на энергию.

Последствия прибытия украинских военных беженцев, в результате которого этой весной на рынке аренды были спутаны все карты, продолжат ощущаться и осенью. „Хотя украинцы, спасающиеся от войны, уже не так массово приезжают в страну, они в значительной степени конкурируют со студентами за более скромное съёмное жильё“, — отметил Меэлис Рянк.

1Partner является ведущей фирмой недвижимости в странах Балтии, представительства которой находятся в Таллинне, Тарту, Риге и Вильнюсе. Основные услуги, предоставляемые 1Partner, – посредничество, оценка, строительство, девелопмент, администрирование и управление инвестициями в сфере недвижимости.