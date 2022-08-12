Надвигается зеленая волна. Готов ли к этому эстонский рынок недвижимости?

Цель таксономии ЕС заключается не только в том, чтобы направить бизнес на путь устойчивого развития, но и в создании равных условий и четкого, простого понимания того, что такое зеленая инвестиция. Например, первый пакет критериев оценки таксономии ЕС, который вступил в силу в этом году, уже дал результаты: некоторые инвестиционные фонды потеряли свой знак устойчивости. Чтобы вернуть себе право называть себя устойчивым фондом, фонд должен либо обеспечить устойчивость финансируемых им компаний, либо отказаться от них и изменить направление инвестиций. Какой бы путь ни был выбран, направление однозначно одно.

Как показали последние годы, в учреждениях ЕС этот экологический ущерб не остался незамеченным, и были поставлены амбициозные цели по снижению воздействия. Однако для их достижения требуется вклад не только строительного сектора, но и владельцев существующей недвижимости. Другими словами, меньше энергии должны потреблять и ваш офис в здании начала 2000-х, и частный дом, построенный с десяток лет назад. Но что это влечет за собой?

То, что сектор недвижимости попал в поле зрения ЕС, понятно: это один из самых энергоемких секторов с высоким углеродным следом, поэтому его влияние на цели устойчивого развития имеет важнейшее значение. В Европе здания производят 36% выбросов парниковых газов и используют 40% всей энергии. Львиная доля (более 80%) энергии расходуется на отопление и охлаждение помещений, а также на нагрев воды. Масштаб проблемы заметен и в том, что в ЕС насчитывается более 30 миллионов зданий с чрезмерным потреблением энергии, то есть где потребление энергии в 2,5 и более раз превышает потребление энергии в среднем здании.

Таксономия устанавливает четкие критерии оценки для определения того, какая отрасль экономики вносит важный вклад в достижение целей зеленого соглашения. Чего ожидать и к чему готовиться сектору недвижимости уже сегодня?

Устойчивое развитие как инвестиция

Для банков таксономия ЕС также важна, потому что наша деятельность чрезвычайно строго регламентирована. В то же время, чтобы быть на шаг впереди регулирования в области устойчивого развития, SEB видит свою роль не только в финансировании устойчивого бизнеса, но и в том, чтобы помочь своим нынешним и новым клиентам наверстать упущенное. В 2017 году SEB Group выпустила свои первые зеленые облигации на сумму 500 миллионов евро, а в этом году прошла новая эмиссия, уже на сумму в один миллиард евро.

Все эти средства будут инвестированы в различные проекты частного сектора, которые оказывают значительное влияние на устойчивость. Предприятия, отвечающие критериям устойчивости, могут также использовать зеленые кредиты, которые уже доступны в Эстонии. SEB Eesti выдал первый подобный кредит в октябре 2020 года, профинансировав строительство солнечных парков на 1,7 миллиона. В январе мы вышли на рынок к зеленым жилищным кредитом.

В этом вопросе важно понимать, что в секторе недвижимости усилия и расходы на устойчивое развитие следует рассматривать не как затраты, а как инвестиции.

Для управляющих недвижимостью такие инвестиции означают снижение затрат на эксплуатацию, для арендодателей - более высокую цену аренды, для продавцов недвижимости — более высокую стоимость и цену продажи, а также и значительно больший интерес инвесторов и финансовых учреждений для девелоперских компаний. В общей картине устойчивая недвижимость в основном означает снижение риска и более высокую долгосрочную стоимость активов.

Что делать предприятиям?