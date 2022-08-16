16.08.2022, 08:00
По Таллинну катится волна мошенничеств с арендным жильем. „В дверь постучались латыши, которые сказали, что сняли мой дом!“
ФОТО: | Ekspress Meedia
Обратившийся в Delfi Ärileht читатель рассказал о том, что в четверг к нему пришли четверо латышей, которые утверждали, что забронировали его дом через онлайн-площадку AirBnb.
Незваные гости продемонстрировали хозяину объявление о том, что он сдает свой дом в краткосрочную аренду. „Я никогда не сдавал в аренду дом через сайты Booking или AirBnb. Самое ужасное, когда человек бронирует, он не видит адреса, точное местонахождение выясняется, когда человек уже забронировал и заплатил“, - возмутился читатель.