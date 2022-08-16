Недвижимость
16.08.2022, 08:00

По Таллинну катится волна мошенничеств с арендным жильем. „В дверь постучались латыши, которые сказали, что сняли мой дом!“

 
Обманное объявление
Обманное объявление
ФОТО: Erakogu | Ekspress Meedia

Обратившийся в Delfi Ärileht читатель рассказал о том, что в четверг к нему пришли четверо латышей, которые утверждали, что забронировали его дом через онлайн-площадку AirBnb.

Незваные гости продемонстрировали хозяину объявление о том, что он сдает свой дом в краткосрочную аренду. „Я никогда не сдавал в аренду дом через сайты Booking или AirBnb. Самое ужасное, когда человек бронирует, он не видит адреса, точное местонахождение выясняется, когда человек уже забронировал и заплатил“, - возмутился читатель.

В объявлении о предоставлении дома в краткосрочную аренду был указан и номер телефона, однако по нему невозможно было дозвониться, так как телефон был отключен.

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