По Таллинну катится волна мошенничеств с арендным жильем. „В дверь постучались латыши, которые сказали, что сняли мой дом!“

Незваные гости продемонстрировали хозяину объявление о том, что он сдает свой дом в краткосрочную аренду. „Я никогда не сдавал в аренду дом через сайты Booking или AirBnb. Самое ужасное, когда человек бронирует, он не видит адреса, точное местонахождение выясняется, когда человек уже забронировал и заплатил“, - возмутился читатель.