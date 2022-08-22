Недвижимость
22.08.2022, 08:00

Аренда размером в две средних зарплаты. Желающих снять элитную недвижимость в Таллинне хватает

 
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Элитная недвижимость - это просторные помещения, большая терраса и качественные материалы.
Элитная недвижимость - это просторные помещения, большая терраса и качественные материалы.
ФОТО: Ardo Kaljuvee | Ekspress Meedia

Есть один сектор для инвестиций, о котором мало говорят, но спрос в котором был всегда, а в последние годы даже вырос. Это подтверждает Михкель Кукк, инвестор и эксперт по кибербезопасности, который много лет занимается элитной недвижимостью и владеет несколькими квартирами класса люкса в Таллинне, пишет Ärileht.

Элитная недвижимость хорошо подходит для инвестиций. В этом секторе мало игроков, но количество клиентов постоянно растет. На данный момент самая дорогая недвижимость, ищущая нового арендатора, стоит 8500 евро в месяц.

Статистика показывает, что в последние годы на рынок вышло значительно больше новостроек элитной направленности.

„Проект Merko в Ноблесснере, квартал Каларанна от Pro Kapital, проект Suur-Patarei от Merko, Volta от Endover и Haven Kakumäe. На Суур-Карья продаются квартиры по цене 10 000 евро за квадратный метр, и это лишь малая часть списка“. Наряду с этим эксперт отметил, что принимая во внимание цены на квартиры и то, что за полгода они выросли на 25%, то вскоре само наличие у тебя жилья можно будет считать роскошью.

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