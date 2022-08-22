22.08.2022, 08:00
Аренда размером в две средних зарплаты. Желающих снять элитную недвижимость в Таллинне хватает
Как обстоят дела с панельками в спальных районах?
ФОТО: | Ekspress Meedia
Есть один сектор для инвестиций, о котором мало говорят, но спрос в котором был всегда, а в последние годы даже вырос. Это подтверждает Михкель Кукк, инвестор и эксперт по кибербезопасности, который много лет занимается элитной недвижимостью и владеет несколькими квартирами класса люкса в Таллинне, пишет Ärileht.
Элитная недвижимость хорошо подходит для инвестиций. В этом секторе мало игроков, но количество клиентов постоянно растет. На данный момент самая дорогая недвижимость, ищущая нового арендатора, стоит 8500 евро в месяц.
Статистика показывает, что в последние годы на рынок вышло значительно больше новостроек элитной направленности.