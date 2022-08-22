Аренда размером в две средних зарплаты. Желающих снять элитную недвижимость в Таллинне хватает

„Проект Merko в Ноблесснере, квартал Каларанна от Pro Kapital, проект Suur-Patarei от Merko, Volta от Endover и Haven Kakumäe. На Суур-Карья продаются квартиры по цене 10 000 евро за квадратный метр, и это лишь малая часть списка“. Наряду с этим эксперт отметил, что принимая во внимание цены на квартиры и то, что за полгода они выросли на 25%, то вскоре само наличие у тебя жилья можно будет считать роскошью.