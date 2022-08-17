Эстонский банк начал выдавать кредиты для повышения энергоэффективности жилья

„Как мы видим, сейчас многие собственники жилья задумываются о том, как они будут справляться с осенним повышением цен на энергоносители. И предприятия энергетической сферы, и правительство страны рекомендовали людям обследовать системы отопления, поскольку обновление или замена системы позволят сэкономить. В то же время очевидно, что и замена отопительной системы является для людей серьезной тратой, поэтому мы решили протянуть клиентам руку помощи и предложить вариант финансирования с сезонным графиком платежей“, — объяснил руководитель банка Holm Рауно Клеттенберг.

Сезонный график платежей позволяет оплачивать только проценты по кредиту в течение месяцев с высоким энергопотреблением (ноябрь, декабрь, январь, февраль), а платеж в счет возврата основного долга будет распределен на остальные месяцы. Ходатайствовать о кредите можно, например, в целях финансирования покупки тепловых насосов типа „воздух-воздух“ или „воздух-вода“, обновления газовых котлов, установки солнечных панелей и систем хранения солнечной энергии, а также для утепления домов. „Сегодня сезонный график платежей для частных клиентов является уникальным предложением на рынке. Мы надеемся, что такая возможность позволит многим нашим клиентам сделать дом более энергоэффективным“, — добавил Клеттенберг.

Holm Bank AS – это основанный на эстонском капитале банк, имеющий лицензию Европейского центрального банка. Банку Holm принадлежат торговые марки Liisi и Holm. В число услуг банка входят срочные вклады, физические и виртуальные кредитные карты, финансирование частных и бизнес-клиентов, а также рассрочка. Посредством платформы Raisin банк также оказывает услугу срочных вкладов в Германии и Австрии и имеет 100%-ную долю в компании Holm Bank Latvia SIA, которая выступает в качестве поставщика финансовых услуг в Латвии.