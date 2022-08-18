ФОТО и ВИДЕО | Новая эстонская Ривьера: рядом с пляжем Виймси построят эксклюзивный жилой комплекс

„Мы наблюдаем явную нехватку новых квартир в Виймси, который, несомненно, является самым популярным жилым районом вблизи от Таллинна“, — сказал член правления Endover Роберт Лауд. „В последние годы в Виймси появлялось очень мало новых квартир, а низкая доступность жилой площади приводит к росту цен на недвижимость во всем районе. Благодаря вкладу города Таллинну, после открытия Рейди теэ транспортное сообщение Виймси с центром города стало быстрее и удобнее“, — сказал Лауд.

„Будущий жилой квартал под названием Riviera Viimsi расположен буквально на берегу моря. Из расположенных в непосредственной близости от воды домов можно выйти прямо на ухоженный и красивый пляж. Совсем рядом находится самый популярный пляжный ресторан Виймси OKO, а недалеко - центр Виймси со СПА, магазинами, кинотеатром и школой. Центр Таллинна расположен всего в 20 минутах езды“, — сказал руководитель отдела продаж Endover Олари Вокк.

По словам креативного директора Endover и Riviera Viimsi Маарьи-Линды Таур, при создании квартала Riviera вдохновение черпали в природной красоте прибрежного ландшафта. „Нейтральные цвета и высококачественные натуральные материалы создают спокойную атмосферу, которую дополняет прекрасный вид на море. Благодаря ландшафтному дизайну, парковая зона между зданиями напоминает ​​пляжный пейзаж, и новая застройка органично вписывается в окружающую среду“, — сказала Таур.

Все квартиры имеют просторные балконы или террасы площадью до 85 м² с видом на Таллиннский залив и природу Хаабнеэме. В проекте Riviera Viimsi акцент делают на высокое качество строительства и современный внешний вид, поскольку в этом районе ищут жилье клиенты, ценящие первоклассный уровень как внутренней, так и внешней отделки. Всего в комплексе насчитывается 65 квартир, площадь двухкомнатных квартир достигает 59 м², а пятикомнатных пентхаусов – 136 м².