Потолок достигнут? Цены на аренду растут значительно быстрее, чем на недвижимость

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, в Таллинне произошли большие изменения в ценах на аренду недвижимости. „Если в 2020 и 2021 годах наблюдалось небольшое снижение цен, то в этом году цены явно начали расти, в первую очередь из-за повышенного спроса. Можно с уверенностью сказать, что цены на аренду недвижимости росли значительно быстрее, чем на недвижимость“, – сказал он.

Ребане сказал, что это также можно назвать нормализацией ситуации. „Ранее мы явно находились в ситуации, когда соотношение между ценами на недвижимость и доходами от аренды в Эстонии не соответствовало международной ситуации – если аренда дешевле, чем владение недвижимостью, то это не является нормальной ситуацией в долгосрочной перспективе. Однако сейчас ситуация определенно стабилизируется“.

Именно в более долгосрочной перспективе мы можем увидеть заметный подъем. „Если в 2007 и 2016 годах цена аренды недвижимости составляла 9 евро за квадратный метр, то к 2020 году она выросла до 10 евро. Однако в этом году цена в Таллинне составляет уже 15 евро за квадратный метр. Это означает, что средняя месячная цена аренды квартиры площадью 50 квадратных метров в столице сейчас составляет 750 евро. Рост цен был очень быстрым, в этом нет никаких сомнений“, – сказал Ребане.

По мнению Ребане, вероятно, нет возможности для дальнейшего роста цен, и потолок уже достигнут, тем более, что спрос на аренду квартир уже не очень высок. „В ближайшее время не предвидится большого роста интереса к аренде, тем более что успешные стартапы, которые ранее помогли привлечь в Эстонию (главным образом в Таллинн) талантливых людей, консервативны в своих бюджетах и сокращают расходы“, – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor.

Итак, подходящее ли сейчас время для выхода на рынок новых инвесторов в недвижимость? „Если речь не идёт о крупных инвесторах, то пока времена непростые, поскольку общий рост цен, безусловно, заставит переоценить возможности. Хотя до сих пор нам приходилось сталкиваться с сильным ростом цен на недвижимость, доходность от аренды, или ежемесячный денежный поток, исторически была очень низкой“, – сказал он, добавив, что в связи с недавним повышением стоимости заемных средств и влиянием растущей вероятности повышения ставки Euribor, инвесторы должны понимать, что заемные средства больше не являются дешевыми, что в свою очередь приведет к снижению доходности от сдачи недвижимости в аренду.