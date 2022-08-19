Выплаты по кредитам будут расти: как зафиксировать Euribor?

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) – это средняя процентная ставка кредитования между европейскими банками. Она учитывается и при выдаче клиентам банковских кредитов, ставка по которым состоит из Euribor и базовой маржи банка. Так как в последние шесть лет ставка Euribor была отрицательной, в кредитных договорах она приравнивалась к нулю. И даже тот факт, что раз в несколько месяцев, согласно договору, Euribor пересматривается, ни на что долгие годы не влиял.

Ставка будет расти

Повышение процентной ставки Euribor делается с благими намерениями – чтобы обуздать рекордную для Еврозоны инфляцию, которая в июне составила 8,6%. Однако это повышение непосредственно скажется на обычных людях, которые взяли кредиты – платежи по ним вырастут.

Чтобы не мучиться вопросами о том, что будет дальше, а заранее знать сумму своих платежей на несколько лет вперед, можно зафиксировать Euribor уже сейчас. В Эстонии зафиксировать процентную ставку предлагают все банки: Swedbank, SEB, LHV, Luminor и COOP pank. И все предлагают это сделать на пять лет. Но стоит понимать, что фиксированный процент учитывает не только текущее значение Euribor, но и предполагаемый рост. Поэтому Euribor при фиксации всегда выше, чем на текущий момент.

Эксперт в области экономики Райво Вяре считает, что фиксировать Euribor есть смысл, если предложенная банком ставка не слишком завышена – не превышает 5%.

„Ставка Euribor будет расти в любом случае. Федеральная резервная система в США повысила ставку на 0,75%. И по всем расчетам, в следующем году в США процентная ставка будет больше 3%. Можно с уверенностью сказать, что и ставка Euribor тоже будет расти. Может быть, это будет происходить чуть медленнее, и существенный рост мы увидим только в конце 2023 года, но рост будет“, – заявляет Вяре.

Фиксированная всегда выше