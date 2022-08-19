Выплаты по кредитам будут расти: как зафиксировать Euribor?
В июле впервые за 11 лет Европейский центральный банк поднял процентную ставку на целых 50 базисных пунктов – до 0,5%. И регулятор не исключает, что дальше последуют новые повышения. Тем, кто сильно переживает о завтрашнем дне и хочет определенности, многие банки предлагают зафиксировать сейчас процентную ставку Euribor для кредитов. Выгодно ли это, какие условия предлагают банки и каковы дальнейшие прогнозы – узнала „МК-Эстония“.
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) – это средняя процентная ставка кредитования между европейскими банками. Она учитывается и при выдаче клиентам банковских кредитов, ставка по которым состоит из Euribor и базовой маржи банка. Так как в последние шесть лет ставка Euribor была отрицательной, в кредитных договорах она приравнивалась к нулю. И даже тот факт, что раз в несколько месяцев, согласно договору, Euribor пересматривается, ни на что долгие годы не влиял.
Ставка будет расти
Повышение процентной ставки Euribor делается с благими намерениями – чтобы обуздать рекордную для Еврозоны инфляцию, которая в июне составила 8,6%. Однако это повышение непосредственно скажется на обычных людях, которые взяли кредиты – платежи по ним вырастут.
Чтобы не мучиться вопросами о том, что будет дальше, а заранее знать сумму своих платежей на несколько лет вперед, можно зафиксировать Euribor уже сейчас. В Эстонии зафиксировать процентную ставку предлагают все банки: Swedbank, SEB, LHV, Luminor и COOP pank. И все предлагают это сделать на пять лет. Но стоит понимать, что фиксированный процент учитывает не только текущее значение Euribor, но и предполагаемый рост. Поэтому Euribor при фиксации всегда выше, чем на текущий момент.
Эксперт в области экономики Райво Вяре считает, что фиксировать Euribor есть смысл, если предложенная банком ставка не слишком завышена – не превышает 5%.
„Ставка Euribor будет расти в любом случае. Федеральная резервная система в США повысила ставку на 0,75%. И по всем расчетам, в следующем году в США процентная ставка будет больше 3%. Можно с уверенностью сказать, что и ставка Euribor тоже будет расти. Может быть, это будет происходить чуть медленнее, и существенный рост мы увидим только в конце 2023 года, но рост будет“, – заявляет Вяре.
Фиксированная всегда выше
„Luminor предлагает как существующим, так и новым клиентам фиксированную процентную ставку на срок до пяти лет. Так как установление процентной ставки по кредиту означает изменение договора, это влечет за собой плату за изменение договора в соответствии с прейскурантом, – предупреждает руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане. – Конкретная ставка фиксации зависит от многих обстоятельств, но можно сказать, что фиксированный Euribor в настоящее время начинается с 1,75% и пересматривается банком каждый раз. После фиксации на срок до пяти лет проценты по кредиту могут быть снова зафиксированы или снова поставлены в зависимость от Euribor“.
Как правило, по словам Ребане, ипотечные кредиты Luminor привязаны к шестимесячной ставке Euribor, а лизинг – к трех- и шестимесячной ставке Euribor. В зависимости от этого проценты пересматриваются каждые три или шесть месяцев. Например, если клиент подписывает договор жилищного кредита сегодня, сегодняшняя ставка Euribor будет действовать в течение шести месяцев, после чего она будет снова пересмотрена. Время пересмотра Euribor зависит, прежде всего, от времени, когда клиент заключил договор.
„Как правило, фиксированная процентная ставка выше, чем нефиксированная, но в то же время она является как бы страховкой от будущего удорожания кредита и помогает лучше планировать семейный бюджет, так как плата по кредиту не меняется в течение периода фиксации, – отмечает представитель Luminor. – Поскольку мы не знаем, каким будет Euribor в будущем, может случиться так, что в определенных случаях фиксирование процентной ставки может оказаться дешевле для клиента“.
Танель Ребане приводит пример: если ставка Euribor, которая ранее равнялась нулю, вырастет до 1%, то для 100 000 евро и 20-летнего кредита это будет означать увеличение среднего ежемесячного платежа на 50 евро. Но если она поднимется до 4%, это будет означать увеличение более чем на 200 евро.
„Точное увеличение платежа по кредиту зависит от доступной маржи и срока кредита, но в любом случае, задумываясь о покупке жилья, стоит сделать такие расчеты для себя и подумать, на какой ежемесячный платеж по кредиту вы готовы“, – замечает Ребане.
Большинство не фиксирует
Менеджер по продажам сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ говорит, что подавляющее большинство, или примерно 98%, договоров жилищного кредита имеют так называемую плавающую или нефиксированную процентную ставку.
„Это означает, что процентная ставка по кредитному договору состоит из персональной процентной маржи, к которой добавляется ставка Euribor. В то время как процентная маржа, как правило, не меняется в течение срока кредитного договора, ставка Euribor меняется каждые 3, 6 или 12 месяцев – в зависимости от того, какую ставку клиент выбрал в кредитном договоре, – объясняет Коплимяэ. – Чтобы снизить риск повышения ставки Euribor, SEB может зафиксировать процентную ставку кредитного договора, связанную с переменной базовой процентной ставкой (Euribor), на срок до пяти лет“.
Фиксация процентной ставки, по словам представителя SEB, дает заемщику уверенность в том, что процентная ставка, а значит, и размер платежей по кредиту не изменятся в течение выбранного им периода.
„Если срок кредитного договора превышает пять лет, договорная процентная ставка снова поменяется в конце периода фиксации и снова будет состоять из переменной базовой процентной ставки, или Euribor, и индивидуальной процентной маржи, – отмечает Эвелин Коплимяэ. – Размер фиксированной базовой процентной ставки меняется ежедневно и зависит от продолжительности фиксации. Поэтому при желании ее зафиксировать стоит уточнить размер базовой процентной ставки у наших специалистов“.
Коплимяэ отмечает, что, с одной стороны, фиксирование базовой процентной ставки дает клиенту уверенность в том, что размер платежей по кредиту не изменится в течение этого периода, но при этом необходимо учитывать определенные ограничения.
„Фиксация процентной ставки не может быть использована для взятия кредита по частям, потому что банк не может предоставить кредит с той же процентной ставкой на более длительный период времени. Также необходимо учитывать, что в случае падения рыночных процентных ставок изменение условий договора, например, досрочное погашение кредита или изменение процентной ставки на плавающую может дорого обойтись заемщику“, – констатирует менеджер по продажам сегмента частных клиентов SEB.
„Выбор лучшего решения, нефиксированная или фиксированная процентная ставка на согласованный период, зависит от каждого заемщика. В зависимости от состояния денежного рынка и изменения базовых процентных ставок и то, и другое может оказаться более подходящим для конкретного человека, – говорит Коплимяэ. – Для новых жилищных кредитов, выдаваемых SEB, процентная ставка установлена в среднем на уровне 3% от договора“.
В конце прошлого года и в начале этого в SEB заметили некоторое увеличение интереса к фиксации процентной ставки.
„В последние несколько месяцев к этой теме проявлялся интерес, но лишь немногие на самом деле фиксируют процентную ставку по ипотеке, – замечает Эвелин Коплимяэ. – Проценты фиксируются клиентами с очень разным опытом и размерами кредитного остатка. Но в целом можно сказать, что клиенты, которые немного лучше осведомлены в этом вопросе, которые хотят обеспечить уверенность в отношении возможных изменений Euribor в меняющейся экономической среде, с большей вероятностью будут интересоваться этой темой“.
Досрочное погашение за дополнительную плату
„Coop Pank предлагает своим клиентам возможность зафиксировать проценты по кредиту на пять лет. Это доступно как для существующих, так и для новых ипотечных кредитов и других кредитов, обеспеченных недвижимостью, – комментирует руководитель отдела финансирования недвижимости частных клиентов Coop Pank Карин Осипова. – Когда проценты зафиксированы, к обычным процентам по кредиту добавляется процентная маржа, то есть маржа риска клиента. Например, на этой неделе мы можем предложить клиентам фиксацию процентной ставки на уровне 1,75% (маржа фиксации процентной ставки), к которой добавляется маржа риска для конкретного клиента. В конце периода с фиксированной процентной ставкой к контракту снова применяется обычная процентная ставка, то есть 6-месячный Euribor плюс маржа риска“.
При установлении процентной ставки действующего договора банк рассчитывает комиссию за изменение договора согласно прейскуранту – в настоящее время, по словам Осиповой, это до 1,5% от остатка кредита.
„Следует также учитывать, что досрочное погашение кредита в период с фиксированной процентной ставкой оценивается иначе, чем в период с плавающей процентной ставкой. В период с фиксированной процентной ставкой комиссия за досрочное погашение кредита составляет 1% от суммы, подлежащей возврату, – обращает внимание представитель COOP Pank. – При фиксировании процентной ставки сегодня клиенты должны учитывать немедленное увеличение платежа по кредиту. Это связано с тем, что фиксированная процентная ставка в настоящее время выше, чем 6-месячный Euribor. В то же время, когда процентная ставка фиксирована, клиент может быть уверен, что сумма погашения кредита фиксируется каждый месяц в течение пяти лет, в общем, он может спать спокойно. Каждый должен принять решение сам, учитывая свои возможности“.
Сегодня у подавляющего большинства клиентов COOP Pank, по словам Карин Осиповой, договоры жилищного кредита и лизинга привязаны к 6-месячной ставке Euribor, что означает, что новая ставка вступает в силу каждые 6 месяцев. Период и день изменения Euribor указаны в договоре.
Зафиксировать не ставку, а платеж
Swedbank также предлагает своим клиентам зафиксировать процентную ставку на пять лет. На конец июля, по словам руководителя сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, она составляла 1,455%.
„По истечении пяти лет базовая ставка автоматически меняется с пятилетней ставки евро на 6-месячную Euribor, т. е. в дальнейшем Euribor будет меняться каждые 6 месяцев. Если в этот момент заемщик снова захочет зафиксировать ставку на более длительный срок, необходимо будет подписать дополнение к кредитному договору. Это влечет за собой взимание платы за заключение дополнения к кредитному договору, согласно действующему на тот момент прейскуранту, при этом могут измениться и другие условия“, – говорит Пяргма.
Помимо фиксации процентной ставки в Swedbank отмечают, что можно также выбрать фиксированный аннуитетный график платежей, когда ежемесячный платеж зафиксирован в договоре, и он не меняется. То есть вне зависимости от изменений ставки ежемесячный платеж не становится больше или меньше.
Этот способ погашения также имеет переменный Euribor. Поэтому каждый раз, когда в кредитном договоре меняется 6-месячная ставка Euribor, период погашения корректируется в соответствии с ежемесячным платежом. Если Euribor снижается, срок погашения кредита приближается, если повышается, ежемесячный платеж не увеличивается, но срок погашения кредита отодвигается. Стоит учитывать, что максимальный срок погашения не может быть больше 25 лет. Если Euribor повысится настолько сильно, что срок погашения кредита с фиксированным платежом превысит 25 лет, тогда ежемесячный платеж все же будет увеличен.