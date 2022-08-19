Эксперт дал 4 важных рекомендации арендатору жилья
Конец лета и начало осени – период активности на рынке аренды недвижимости. В этом году спрос был очень высоким в течение нескольких месяцев, но в ближайшее время он усилится ещё больше. Лиа Сихт, руководитель юридического отдела и юрист компании Rendin, даёт рекомендации, которые должны учитывать будущие арендаторы жилплощади.
Продумайте связанный с арендой жилья бюджет
Ознакомьтесь с предложениями на рынке аренды, подумайте о своих потребностях и определите для себя бюджет будущей жилплощади. „Арендатору важно соблюдать баланс между своими доходами и расходами. Сумма арендной платы и коммунальных платежей не должна превышать половины месячных расходов (в крайнем случае, до 60%)“, – объясняет Лиа Сихт из Rendin, и такое решение будет основой для безопасной аренды жилья и заключения надёжных договоров аренды.
Поскольку стоимость коммунальных услуг может значительно различаться в разрезе жилых площадей, рекомендуем всегда проверять предыдущие счета за конкретное арендное жильё, которые будут отражать как летний, так и зимний периоды. Эти суммы могут сильно отличаться (как в лучшую, так и в худшую сторону) от того, к чему человек привык.
В дополнение к решению по отоплению обязательно нужно спросить об услуге поставки электроэнергии (фиксированный пакет или пакет на основе биржевой цены). Таким образом, вы сможете лучше планировать свой бюджет и учитывать, когда можно было бы избежать большого потребления электроэнергии и т.д.
„Если серьёзно смотреть на условия нашей жизни, когда все цены стремительно растут, уровень инфляции высокий, а впереди нас ожидает осенне-зимний период с высокими расходами на отопление, будет разумным обеспечить себе определённую финансовую „подушку безопасности“, чтобы достойно справиться с этими трудностями“, – отмечает эксперт по юридическим вопросам и добавляет, что люди должны быть готовы к ценовым сюрпризам, которым наши кошельки не обрадуются.
Рассчитайте единовременные расходы
На этапе поиска арендного жилья вы всегда должны внимательно анализировать стартовые затраты на аренду в дополнение к первому платежу по арендной плате. Аренда без залога или с залогом? Добавляется ли маклерская плата или плата за договор?
Единовременные расходы при заселении могут сильно различаться. Приведём пример, когда арендная плата за квартиру составляет 550 евро в месяц. Если предлагается аренда без залога, в этом случае стартовые расходы могут быть ограничены первой арендной платой. Если при заселении добавляются дополнительные единовременные платы, то расходы арендатора могут достигать 1650 евро (арендная плата за один месяц, залог в размере арендной платы за один месяц, маклерская плата). При этом, если залог запрашивается за три месяца, арендатор должен учитывать единовременные расходы в размере 2750 евро.
Выделяйтесь среди других потенциальных арендаторов жилья
Текущий период очень активен на рынке аренды. „Уже несколько месяцев мы наблюдаем, как спрос в несколько раз превышает предложение. Это означает, что арендодателям приходится иметь дело с большим потоком потенциальных арендаторов – активно с ними общаться, отвечать на вопросы и планировать посещения. Обычно число претендентов на аренду одного жилья составляет около 30-40 человек, но в сегодняшней ситуации это число может достигать даже 100“, – поясняет руководитель юридического отдела и юрист компании Rendin.
Таким образом, ищущий жильё человек не должен расстраиваться, если быстро не получит или вообще не получит обратную связь. Всегда стоит рассматривать несколько вариантов, а не делать ставку только на один.
Лиа Сихт считает, что лучший способ выделиться среди конкурентов – это приложить определённые усилия для презентации себя как арендатора. Поделиться своим резюме с арендодателем – хороший способ заявить о себе и завоевать его доверие. Что же там написать? „Краткое описание того, чем вы занимаетесь (образование, работа, интересы и т.д.), с кем планируете жить в арендуемой квартире, почему вас интересует именно эта жилплощадь и район и как долго вы хотели бы жить в этом месте“, – приводит Сихт возможные важные пункты резюме.
Изучите содержание своего договора аренды
Когда место жительства выбрано и наступает время подписывать договор, на этом этапе следует особенно внимательно ознакомиться с договором аренды и его содержанием. Договор должен соответствовать Обязательственно-правовому закону (регулирует отношения аренды) и быть справедливым для обеих сторон. На что обратить внимание?
Перед подписанием внимательно прочитайте весь договор аренды. Если что-то требует пояснения или уточнения, смело задавайте вопросы.
Проверьте тип договора аренды (на определённый или неопределённый срок) и условия расторжения договора.
Важно правильно зафиксировать все действия, связанные с арендой. Это касается самого договора, акта приёма-передачи, а также платёжных данных.
Изучите, что написано в договоре о различных платёжных обязательствах. Во-первых, оплачивается ли арендная плата перечислением или наличными деньгами. В случае оплаты наличными арендатор должен получать от арендодателя письменное подтверждение каждого платежа. Во-вторых, как организована оплата коммунальных услуг: напрямую поставщику услуг или на основании счёта арендодателю, каковы сроки оплаты.
Уточните свои более общие права: кого ещё вы можете разместить в квартире, можете ли вы заменить (старую) мебель или повесить картины на стены. Все соглашения такого рода обязательно должны быть заключены в письменной, т.е. в позволяющей письменное воспроизведение, форме.
Проверьте, что указано в договоре относительно естественного износа, – согласен ли арендодатель с естественным износом, или он оговорил, что жильё должно быть возвращено в состоянии, при котором износ/ухудшение, вызванное нормальным использованием по договору, должно быть устранено. Это – один из пунктов закона об аренде (Обязательственно-правового закона), вступившего в силу в 2021 году.