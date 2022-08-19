Эксперт дал 4 важных рекомендации арендатору жилья

Продумайте связанный с арендой жилья бюджет

Ознакомьтесь с предложениями на рынке аренды, подумайте о своих потребностях и определите для себя бюджет будущей жилплощади. „Арендатору важно соблюдать баланс между своими доходами и расходами. Сумма арендной платы и коммунальных платежей не должна превышать половины месячных расходов (в крайнем случае, до 60%)“, – объясняет Лиа Сихт из Rendin, и такое решение будет основой для безопасной аренды жилья и заключения надёжных договоров аренды.

Поскольку стоимость коммунальных услуг может значительно различаться в разрезе жилых площадей, рекомендуем всегда проверять предыдущие счета за конкретное арендное жильё, которые будут отражать как летний, так и зимний периоды. Эти суммы могут сильно отличаться (как в лучшую, так и в худшую сторону) от того, к чему человек привык.

В дополнение к решению по отоплению обязательно нужно спросить об услуге поставки электроэнергии (фиксированный пакет или пакет на основе биржевой цены). Таким образом, вы сможете лучше планировать свой бюджет и учитывать, когда можно было бы избежать большого потребления электроэнергии и т.д.

„Если серьёзно смотреть на условия нашей жизни, когда все цены стремительно растут, уровень инфляции высокий, а впереди нас ожидает осенне-зимний период с высокими расходами на отопление, будет разумным обеспечить себе определённую финансовую „подушку безопасности“, чтобы достойно справиться с этими трудностями“, – отмечает эксперт по юридическим вопросам и добавляет, что люди должны быть готовы к ценовым сюрпризам, которым наши кошельки не обрадуются.

Рассчитайте единовременные расходы

На этапе поиска арендного жилья вы всегда должны внимательно анализировать стартовые затраты на аренду в дополнение к первому платежу по арендной плате. Аренда без залога или с залогом? Добавляется ли маклерская плата или плата за договор?