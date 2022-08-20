Банк объясняет: какую процентную ставку предпочесть при получении жилищного кредита?

При получении жилищного кредита или лизинге нового автомобиля обычно приходится решать, какой должна быть процентная ставка. Поскольку на данный момент неизвестно, какой будет краткосрочная процентная ставка в течение года, Уускюла считает, что выбор более долгосрочной процентной ставки является страховкой от резких колебаний расходов.

Например, 17 августа недельная процентная ставка, по которой банки ссужают друг другу деньги, то есть Euribor, составляла -0,07, трехмесячная ставка Euribor 0,35, шестимесячная ставка Euribor 0,75 и годовая ставка Euribor 1,15. По словам главного экономиста Luminor, такая разница показывает, что участники рынка явно ожидают повышения процентных ставок в будущем. „Для того чтобы выбор годовой процентной ставки сегодня окупился, краткосрочная процентная ставка в течение года должна превысить уровень в 1,15 процента, в результате чего платежи по кредитам во второй половине года будут выше, чем те, которые были бы в случае выбора годовой процентной ставки“, – добавил Уускюла.

„Процентные ставки во многом зависят от развития ожиданий роста цен и экономической ситуации в еврозоне в целом. Если вы берете кредит с более коротким периодом процентной ставки, ожидайте больших колебаний в платеже по кредиту“, – пояснил Уускюла.

По мнению эксперта Luminor, эволюция процентных ставок Euribor, используемых в кредитных договорах с домохозяйствами и корпорациями, зависит, если говорить простым языком, от трех важных составляющих: