Банк объясняет: какую процентную ставку предпочесть при получении жилищного кредита?
По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, при получении кредита краткосрочные процентные ставки почти всегда ниже долгосрочных. Однако выбор в пользу более долгосрочной процентной ставки означает большую определенность и лучшее планирование денежных средств.
При получении жилищного кредита или лизинге нового автомобиля обычно приходится решать, какой должна быть процентная ставка. Поскольку на данный момент неизвестно, какой будет краткосрочная процентная ставка в течение года, Уускюла считает, что выбор более долгосрочной процентной ставки является страховкой от резких колебаний расходов.
Например, 17 августа недельная процентная ставка, по которой банки ссужают друг другу деньги, то есть Euribor, составляла -0,07, трехмесячная ставка Euribor 0,35, шестимесячная ставка Euribor 0,75 и годовая ставка Euribor 1,15. По словам главного экономиста Luminor, такая разница показывает, что участники рынка явно ожидают повышения процентных ставок в будущем. „Для того чтобы выбор годовой процентной ставки сегодня окупился, краткосрочная процентная ставка в течение года должна превысить уровень в 1,15 процента, в результате чего платежи по кредитам во второй половине года будут выше, чем те, которые были бы в случае выбора годовой процентной ставки“, – добавил Уускюла.
„Процентные ставки во многом зависят от развития ожиданий роста цен и экономической ситуации в еврозоне в целом. Если вы берете кредит с более коротким периодом процентной ставки, ожидайте больших колебаний в платеже по кредиту“, – пояснил Уускюла.
По мнению эксперта Luminor, эволюция процентных ставок Euribor, используемых в кредитных договорах с домохозяйствами и корпорациями, зависит, если говорить простым языком, от трех важных составляющих:
Ожидание рынком предстоящего изменения ключевой недельной ставки центрального банка по кредитам. То есть, если ожидается, что недельная ставка кредитования будет расти в течение следующих шести месяцев, шестимесячная ставка также будет выше недельной.
Премия за риск, связанная с продолжительностью процентной ставки по кредиту. Долгосрочные процентные ставки по кредитам почти всегда выше краткосрочных, даже если не ожидается роста процентных ставок. Согласие на более долгосрочную ставку заимствования – это, по сути, покупка страховки на случай изменения процентных ставок.
Нормальное предложение и спрос на денежном рынке, включая ликвидность участников рынка, т. е. наличие свободных денег, и доверие к различным участвующим сторонам. Это особенно важно в периоды неопределенности или когда ситуация меняется очень быстро и неожиданно.