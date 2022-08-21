Юбилей хрущевок: эстонский архитектор проектировал первую серию хрущевок – самых маленьких

В июльском Постановлении было записано принятое „наверху“ решение, что отныне следует „в жилых домах, строящихся как в городах, так и в сельской местности, предусматривать экономичные благоустроенные квартиры для заселения одной семьей“.

Через эти тесноватые и низковатые „человейники“ прошли десятки миллионов советских граждан. Первые такие пятиэтажки появились в стране еще до выхода упомянутого постановления, в 1956‑м. В крупных городах их продолжали возводить до 1973 года, а кое-где на периферии – даже до начала 1980‑х. Общее количество построенных за это время в стране „хрущоб“ измеряется многими десятками тысяч. Удалось найти данные, согласно которым в одной только Москве к концу 1995 года, когда массовый снос этих зданий еще не начинался, насчитывалось около 11000 хрущевских пятиэтажек, где проживало свыше полутора миллионов москвичей.

Вот лишь несколько примечательных фактов, относящихся к истории когда-то очень популярных домов.

Даешь „убожество“!

Бывшая сотрудница Госстроя СССР рассказывала автору этих строк, что, когда еще только приступали к проектированию хрущевок, многие архитекторы высказывались категорически против такого убожества. Тогда руководство главка предложило оппонентам: а вы пройдите по коммуналкам – поинтересуйтесь у их обитателей, согласны ли они поменять свое нынешнее обиталище на такое, как вы считаете, „убожество“? Некоторые, действительно, пошли и поинтересовались. Так вот оказалось, что практически все жители коммунальных квартир – за переезд даже в самые примитивные, но отдельные квартиры: „Пусть только пол с потолком не совмещенный будет, а остальное – не важно“.

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