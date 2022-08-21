Юбилей хрущевок: эстонский архитектор проектировал первую серию хрущевок – самых маленьких
65 лет назад начался „процесс исторического значения: глобальный исход жителей из общих ульев в личные гнезда“. Именно так сформулировал смысл тех давних уже событий герой культового советского фильма „Покровские ворота“ Костик. 31 июля 1957 года ЦК КПСС и Совет Министров приняли постановление „О развитии жилищного строительства в СССР“. Этот документ дал старт массовому появлению в Союзе легендарных хрущевок и переезду туда обитателей коммунальных квартир, пишет „МК-Эстония“.
В июльском Постановлении было записано принятое „наверху“ решение, что отныне следует „в жилых домах, строящихся как в городах, так и в сельской местности, предусматривать экономичные благоустроенные квартиры для заселения одной семьей“.
Через эти тесноватые и низковатые „человейники“ прошли десятки миллионов советских граждан. Первые такие пятиэтажки появились в стране еще до выхода упомянутого постановления, в 1956‑м. В крупных городах их продолжали возводить до 1973 года, а кое-где на периферии – даже до начала 1980‑х. Общее количество построенных за это время в стране „хрущоб“ измеряется многими десятками тысяч. Удалось найти данные, согласно которым в одной только Москве к концу 1995 года, когда массовый снос этих зданий еще не начинался, насчитывалось около 11000 хрущевских пятиэтажек, где проживало свыше полутора миллионов москвичей.
Вот лишь несколько примечательных фактов, относящихся к истории когда-то очень популярных домов.
Даешь „убожество“!
Бывшая сотрудница Госстроя СССР рассказывала автору этих строк, что, когда еще только приступали к проектированию хрущевок, многие архитекторы высказывались категорически против такого убожества. Тогда руководство главка предложило оппонентам: а вы пройдите по коммуналкам – поинтересуйтесь у их обитателей, согласны ли они поменять свое нынешнее обиталище на такое, как вы считаете, „убожество“? Некоторые, действительно, пошли и поинтересовались. Так вот оказалось, что практически все жители коммунальных квартир – за переезд даже в самые примитивные, но отдельные квартиры: „Пусть только пол с потолком не совмещенный будет, а остальное – не важно“.
Полметра для умывания
Главной задачей, поставленной перед создателями проектов хрущевок, было обеспечение максимальной экономии при их строительстве. Чтобы снизить стоимость многоквартирных домов проектировщикам дали возможность использовать новые – „оптимизированные“, нормативы. При разработке их специалисты предложили, например, снизить высоту потолков с 3 метров до 2,5. Весьма впечатляюще по нынешним временам выглядят стандарты 65-летней давности, относящиеся к размерам так называемой ванной комнаты. Согласно проведенным тогда исследованиям, чтобы нормально умываться, взрослому человеку достаточно всего 50 сантиметров свободного пространства перед раковиной. А чтобы он мог после мытья в ванне или под душем вытереться полотенцем, не ударяясь при этом о стенки, вполне хватит ширины помещения в 110 сантиметров.
Впрочем, название „ванная комната“ в данном случае не соответствует действительности. При проектировании новых пятиэтажек пришлось „скрестить“ помывочное помещение и туалет. Устройство такого совмещенного санузла для каждой квартиры тоже давало ощутимую экономию при строительстве пятиэтажек.
В Советском Союзе даже были разрешены по этому поводу юмористические выпады (впрочем, никак не влиявшие на наличие в „жилых гнездах“ именно совмещенных санузлов). С детства корреспонденту „МК“ запомнилась карикатура из журнала „Крокодил“. Муж стучит в дверь ванно-туалетного помещения, где моется его супруга: „Дорогая, нырни, пожалуйста! Не могу больше терпеть!“
А это уже фольклор – один из анекдотов того времени: „Армянское радио спрашивают: можно ли использовать в спальнях пятиэтажек ночные горшки? Ответ: „Можно, если у горшка ручка будет внутри“.
Здоровые пять этажей
Именно супер-экономичным подходом к созданию новых типовых домов для массовой городской застройки объясняется высота хрущевок. Медики тогда определили, что 5 этажей, это тот максимум, на который может без проблем и вреда здоровью подниматься пешком среднестатистический житель города. Поэтому в нормативных документах по строительству было узаконено правило: в домах не выше 5 этажей лифты устанавливать не обязательно.
Вот пятиэтажки и строили без лифтового оборудования. А кроме того отказались еще от одной „обузы“ – устройства в них мусоропроводов.
Дверной вопрос
Одним из инженерных решений, позволивших добиться избавления от излишков площадей и конструкций в домах нового типа, был „дверной вопрос“. В пятиэтажках стали делать входные двери квартир, открывающиеся вовнутрь. За счет этого проектировщикам удалось уменьшить размер лестничных площадок. Хотя с точки зрения безопасности правильнее устанавливать двери так, чтобы они открывались из квартиры наружу (так их труднее выбить злоумышленникам). Это „наружное“ правило распространено почти повсеместно на Западе.
Такую особенность хрущевок народ высмеял в анекдоте:
Звонок в дверь. Хозяйка отпирает замок, и в коридор с лестничной клетки входят мужики, несущие гроб. Женщина в ужасе, а неожиданные визитеры ее успокаивают: „Не беспокойтесь, нам только развернуться нужно, чтобы в соседнюю квартиру его занести“.
Привет, сосед!
Среди отличительных черт хрущевок была прекрасная слышимость внутри них. Дешевый материал, использовавшийся для внутренних перегородок, – газобетон, керамзитобетон, – обладал низкими звуко-изолирующими свойствами. Поэтому обитатели квартир волей-неволей становились слушателями всех споров-разговоров своих соседей и были прекрасно осведомлены об их музыкальных пристрастиях, любимых теле- и радиопередачах.
Вдобавок внутренние стенки не обладали достаточной прочностью. Так что пытаться крепить на них громоздкие книжные полки, массивные подвесные шкафчики не рекомендовалось.
Кухня-лилипут
Автором первой серии хрущевок стал эстонский архитектор Март Порт. Разработанная тогда линейка квартир выглядела так: жилая площадь „однушки“ составила 16 квадратных метров, двухкомнатной квартиры – 22 квадратных метра, трехкомнатной – 30. В некоторых последующих вариантах типовых домов эти размеры все-таки немного увеличили. Площадь однокомнатных „хором“ составляла, например, 19 „квадратов“.
Кухни в серийных пятиэтажках были крохотными – 4–5 квадратных метров. Поэтому там практически невозможно было завтракать-обедать-ужинать, если за столом собиралось более трех человек. Впрочем, на официальном уровне горожан уверяли, что подобная компактность кухонного помещения имеет даже преимущество. В одном из документальных фильмов, посвященных жилищной проблематике, его авторы использовали, например, такую логику: кухню и не надо делать просторнее, поскольку тогда обитателям жилья придется больше тратить времени, сил на перемещения по ней: „несколько шагов за водой, несколько шагов за солью… складываются в километры“.
Холодильник в стене
Интересное „ноу-хау“ часто применялось в кирпичных хрущевских пятиэтажках. К услугам жильцов на кухнях здесь имелись так называемые шкафы-холодильники. В нижней части наружной кухонной стены проектировщики предусмотрели довольно вместительную нишу, закрывающуюся со стороны помещения дверцами. Эту нишу от внешнего пространства отделяла лишь тоненькая перемычка в полкирпича толщиной. Благодаря этому в холодное время года такой шкаф вполне заменял холодильник. А когда наступали сильные морозы, жильцы могли любоваться даже инеем, образовавшимся вокруг дверей шкафа-холодильника. Впрочем, такие ажурные украшения, появившиеся на кухне, их отнюдь не радовали.
На случай войны
Если сами хрущевки были очень тесными, то дворы, окружающие их, – наоборот, весьма просторными. Такая городская планировка возникла в результате „бомбобоязни“. Власти СССР тогда вполне серьезно опасались вероятного военного противостояния с внешним агрессором. А потому вопросам Гражданской обороны и защиты населения на случай нанесения бомбовых ударов уделялось повышенное внимание. В случае с расположением пятиэтажек это аукнулось как раз их значительной удаленностью друг от друга. Расстояние должно было быть таким, чтобы в случае удара с воздуха разрушившееся здание горой своих обломков не достало до соседней многоэтажки, и между ними осталось свободное пространство для проезда спасательной техники.