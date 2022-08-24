ФОТО | Здания пятого этапа самого современного жилого района в Мустамяэ достигли полной высоты. Какими они будут?

Созданные в трех ансамблях жилые дома образуют единое целое, центром которого является зона отдыха между зданиями. Помимо парка, рядом с новыми домами расположена и игровая площадка, где дети смогут весело провести время неподалеку от дома. Жильцов порадуют парковки под домами и крытые парковки, обеспечивающие дополнительный комфорт для автовладельцев и создающие безопасную среду для жильцов.

„Далее начнутся отделочные работы в квартирах, а работы на открытой территории будут завершены осенью“, - сказал руководитель девелоперского проекта Маргус Клаос.

Uus-Mustamäe станет самым современным целостным жилым районом в Мустамяэ. Первые дома здесь были построены в 2020 году, в течение семи лет будет сдано в общей сложности 850 новых квартир. Центром притяжения района станет тщательно спланированный парк площадью порядка 7000 м2 с различными возможностями проведения досуга для всей семьи. В парке будут игровые площадки, фруктовые деревья, зона для пикников, тренажерный зал на открытом воздухе и уникальная трасса для трюков pumptrack.

По словам руководителя по продажам и маркетингу Bonava Eesti Лаури Лааноя, наиболее современный проект в Мустамяэ завоевал расположение клиентов: „Район предпочитают покупатели, которые хотят жить немного вдали от городских шума и суеты, но для которых важны полноценная жилая среда и быстрая связь с центром города. В квартирах Айанди, 9 есть все типичные для Uus-Mustamäe современные удобства, и мы также предлагаем еще больше возможностей для требовательных клиентов. С этой целью на рынок было выведено 4-этажное здание Premium-стиля с более разнообразными вариантами внутренней отделки и решениями „умного дома“».

На сегодняшний день построено 440 квартир, в которых уже живут люди. Рядом с домами находятся школы и детские сады, школа по интересам, центр Mustika, спортивный клуб, кинотеатр и центр Mustamäe.