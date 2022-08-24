ГАЛЕРЕЯ | Роскошно! В новом квартале Rocca Towers завершено строительство второго высотного дома. За ним последуют еще два
На сегодняшний день компания Endover завершила строительство второго высотного здания в жилом и деловом квартале Rocca Towers, и большая часть проданных помещений уже передана новым владельцам. В сентябре застройщик начнет работу над четвертой и последней высоткой, а весь квартал будет готов к 2023 году.
„Все здания Rocca Towers были сданы вовремя, несмотря на сложные времена на строительном рынке. Перед нами стоит цель завершить строительство квартала в соответствии с планом“, — сказал член правления Endover Роберт Лауд. „Башни Rocca получили положительные отзывы как с точки зрения качества строительства, так и с точки зрения первых впечатлений. Эксперты тоже довольны результатом, поскольку этот квартал обогатил местное городское пространство. Если говорить о ситуации на рынке, то покупатели жилья и инвесторы опасаются инфляции. Те, у кого на сегодняшний день много средств, по-прежнему в первую очередь смотрят в сторону привлекательной недвижимости“, — отметил Роберт Лауд.
По словам члена правления Metropoli Ehitus Райдо Пярна, главного подрядчика квартала Rocca Towers, им удалось обеспечить поставку всех важнейших материалов до окончания строительства комплекса зданий. „Поскольку здесь мы строим несколько зданий одновременно, сложность заключается в координировании разных этапов, но умелое планирование делает строительство квартала эффективным. Кроме того, мы сделали акцент на обновлении систем управления качеством и получили от принявших квартиры владельцев похвалы за качество работы“, — сказал Райдо Пярн.
Всего в квартале Rocca Towers, расположенном возле нового виадука Хааберсти, насчитывается 5 зданий, 332 квартиры и свыше 4000 м2 коммерческих площадей. На сегодняшний день в жилом и деловом квартале завершены два многоэтажных и один малоэтажный многоквартирный дом. Третья башня квартала будет достроена в конце этого года, а в следующем году добавится четвертая, или последняя, высотка.
Rocca Tower II представляет собой 18-этажный многоквартирный дом высотой 70 метров над уровнем моря, а его отличительной особенностью являются пентхаусы на 17-м и 18-м этажах, представляющие собой роскошные двухэтажные апартаменты площадью до 127 м2 и с панорамным видом на море, озеро Харку, Старый город и зоопарк.
Новое здание имеет меблированный вестибюль с высоким потолком, террасу для общего пользования площадью 1200 м² с зонами для игр и отдыха, большой гараж на 291 место, а также 94 квартиры и коммерческих помещения с панорамными окнами. Озеленение, освещение и пешеходные дорожки вокруг квартала полностью обновлены и объединены целостным решением. Пешеходный туннель ведет от квартала прямо к центру Рокка-аль-Маре и остановке общественного транспорта, на котором можно уехать в центр города. Башни-близнецы II и III соединены 3-этажным гаражом с парковочными местами для жильцов второго, третьего и четвертого зданий квартала. На нижних этажах расположены новые коммерческие помещения, которых в районе этой важной для Таллинна транспортной развязки сейчас не хватает.
По словам застройщика, клиенты проявляют интерес как к покупке, так и аренде коммерческих помещений в квартале, поскольку с точки зрения логистики он имеет удачное месторасположение. Виадук Хааберсти обеспечивает хороший доступ как к центру города, так и к различным районам Таллинна. Кроме того, ежедневно мимо Rocca Towers пешком проходят множество людей, которые теперь имеют возможность посетить деловой квартал. Коммерческие помещения с витринами от пола до потолка и высокими потолками приобретены как под офисы, так и под торгово-сервисные помещения. В квартале Rocca Towers будут предлагать услуги красоты и СПА, уход за детьми, медицинские услуги и бытовые товары.
Архитекторами зданий являются представители ARS Projekt, которые также спроектировали высотные здания квартала Маакри и высотное здание TORN, разработанное Endover. Интерьеры были созданы дизайнерами Аэт Пиэль и Маарья-Линда Таур. Генеральным подрядчиком объекта является компания Metropoli Ehitus. Финансирует строительство проекта LHV Pank.