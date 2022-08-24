ГАЛЕРЕЯ | Роскошно! В новом квартале Rocca Towers завершено строительство второго высотного дома. За ним последуют еще два

„Все здания Rocca Towers были сданы вовремя, несмотря на сложные времена на строительном рынке. Перед нами стоит цель завершить строительство квартала в соответствии с планом“, — сказал член правления Endover Роберт Лауд. „Башни Rocca получили положительные отзывы как с точки зрения качества строительства, так и с точки зрения первых впечатлений. Эксперты тоже довольны результатом, поскольку этот квартал обогатил местное городское пространство. Если говорить о ситуации на рынке, то покупатели жилья и инвесторы опасаются инфляции. Те, у кого на сегодняшний день много средств, по-прежнему в первую очередь смотрят в сторону привлекательной недвижимости“, — отметил Роберт Лауд.

По словам члена правления Metropoli Ehitus Райдо Пярна, главного подрядчика квартала Rocca Towers, им удалось обеспечить поставку всех важнейших материалов до окончания строительства комплекса зданий. „Поскольку здесь мы строим несколько зданий одновременно, сложность заключается в координировании разных этапов, но умелое планирование делает строительство квартала эффективным. Кроме того, мы сделали акцент на обновлении систем управления качеством и получили от принявших квартиры владельцев похвалы за качество работы“, — сказал Райдо Пярн.

Всего в квартале Rocca Towers, расположенном возле нового виадука Хааберсти, насчитывается 5 зданий, 332 квартиры и свыше 4000 м2 коммерческих площадей. На сегодняшний день в жилом и деловом квартале завершены два многоэтажных и один малоэтажный многоквартирный дом. Третья башня квартала будет достроена в конце этого года, а в следующем году добавится четвертая, или последняя, ​​высотка.

Rocca Tower II представляет собой 18-этажный многоквартирный дом высотой 70 метров над уровнем моря, а его отличительной особенностью являются пентхаусы на 17-м и 18-м этажах, представляющие собой роскошные двухэтажные апартаменты площадью до 127 м2 и с панорамным видом на море, озеро Харку, Старый город и зоопарк.