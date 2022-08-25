Первые повышенные платежи по кредитам: насколько увеличение Euribor повлияет на мои расходы?

Как и когда именно изменение Euribor повлияет на мой ежемесячный платеж?

Если базовой процентной ставкой кредитного договора является Euribor, в договоре также указываются даты изменения Euribor. В каждом кредитном договоре дата изменения ставки Euribor разная, она зависит от того, когда именно заключается кредитный договор. В кредитном договоре указывается и частота изменения Euribor: платежи по кредиту обычно привязаны к 6-месячному Euribor, но банки также используют кредитные договоры, привязанные, например, к 3-месячному или 12-месячному Euribor. Банки обычно также отображают все важные данные о договоре в интернет-банке.

Если вы взяли на длительный срок кредит под залог недвижимости – например, жилищный кредит , ипотечный кредит и т. д., то, скорее всего, процентная ставка по вашему кредитному договору также связана с переменной базовой процентной ставкой – обычно это средний 6-месячный Euribor. Это означает, что если средняя 6-месячная ставка Euribor является положительной, ее рост и снижение каждые 6 месяцев также влияют на размер месячных платежей по кредиту.

Все желающие могут следить за изменениями ставки на сайте Euribor https://www.EURIBOR-rates.eu/en/ , на который также ссылается сайт Банка Эстонии . Технически банки могут иметь разные источники получения значения Euribor, но само значение Euribor на конкретную дату одинаково для всех.

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) – общеевропейская межбанковская процентная ставка, по которой ведущие европейские банки на свободном финансовом рынке предлагают друг другу срочные депозиты. Поскольку во многих кредитных договорах размер Euribor влияет на проценты по кредиту, сумма погашения кредита также зависит от ставки Euribor. Следить за изменениями Euribor стоит, чтобы увеличение ежемесячного платежа не стало для заемщика неожиданностью и было достаточно времени, чтобы учесть дополнительный расход в семейном бюджете.

В кредитном договоре с переменной процентной ставкой такая ставка состоит из базовой процентной ставки (в основном это 6-месячный Euribor) и фиксированной маржи риска. При изменении Euribor изменяется и договорная процентная ставка, а это означает, что общая сумма процентов по кредиту рассчитывается от остатка кредита уже с учетом измененного Euribor. Например, если 6-месячный Euribor составляет 0,862%, а фиксированная маржа риска 1,9%, то проценты от остатка кредита должны быть выплачены по ставке 2,762%. Таким образом, если Euribor растет, также увеличиваются процентная ставка по кредиту и ежемесячный платеж.

Однако ежемесячный платеж никогда не меняется в тот же день, когда изменяется Euribor – это происходит лишь в первый платежный день, следующий за датой изменения Euribor, указанной в кредитном договоре. Например, если следующей датой изменения базовой процентной ставки является 20 сентября, то первый месячный платеж нового размера необходимо уплатить только 20 октября.

Могу ли я самостоятельно рассчитать размер ежемесячного платежа?

С помощью кредитных калькуляторов на сайтах банков можно с удобством рассчитать ежемесячные платежи на следующий период. Для этого, помимо ставки Euribor, вам необходимо знать остаток по кредиту, срок кредита и зафиксированную в кредитном договоре маржу риска. Если у вас все же возникли проблемы с расчетом или использованием кредитного калькулятора, вы всегда можете обратиться в банк.

Должен ли я сам что-то делать в связи с изменением Euribor?

Все необходимые расчеты производит банк. Клиенту важно следить за тем, когда меняется Euribor, и за тем, чтобы на счету было достаточно средств для осуществления измененного платежа по кредиту. Для этого нужно сначала посмотреть дату изменения процентной ставки в кредитном договоре или в интернет-банке, поскольку банки могут и не присылать отдельное уведомление об изменении Euribor и размера платежа по кредиту.

Тем, кто оформил постоянное платежное поручение для оплаты кредита, стоит убедиться, что оно соответствует измененному размеру месячного платежа. Всегда разумно оформить сумму постоянного платежного поручения с небольшим запасом, чтобы избежать случайных задержек и связанных с этим расходов.