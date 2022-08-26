Минимализм и комфорт: в центре Таллинна началось строительство нового офисного здания

„Мы объединяем свои инвестиции со всего города в одном здании, значительно увеличиваем стоимость своего портфеля недвижимости и активов, а город получает красивое здание. Недвижимость является для нас третьей по важности сферой после судоходства и энергетики, мы видим в ней значительный потенциал роста в ближайшие годы. На этой неделе для нас это уже второй краеугольный камень – в понедельник мы приступили ко второму этапу работ по строительству городка здоровья Хийу“, - отметил председатель правления Infortar Айн Хансшмидт.

Ахто Арувяли, член правления компании Inf Ehitus, генерального подрядчика строительных работ, сказал, что в сегодняшней непредсказуемой ситуации предпосылками успеха являются доверие и поддержка между заказчиком, архитектором и строителем: „Это непростой объект и достойный вызов для застройщика, особенно из-за сложного расположения и небольшого размера участка: все требует тщательного планирования, профессиональной команды и гибкости“.

По словам Индрека Тийги, архитектора офисного здания и председателя правления фирмы Allianss Arhitektid, высотное здание будет отличаться минималистической формой, и из него будет открываться прекрасный вид на Таллинн: „При проектировании здании приоритетом была комфортная рабочая среда – рабочие помещения обладают максимальным доступом к естественному свету и панорамным видам. Мы предвидели большие изменения в решении улицы Сюда, где перед фасадом здания будет построен бульвар“.

Закрытая брутто-площадь девятиэтажного здания по адресу Лийвалайа, 9 составляет 7 500 м2. Здание будет энергоэффективным и будет оснащено современными системами регулирования внутреннего климата. Фасад будет покрыт анодированным алюминием и перфорированными алюминиевыми ламелями, обеспечивающими дополнительную защиту от солнца. В здании появится парковка для велосипедов, чтобы поощрять здоровый способ передвижения работников и использование углеродно-нейтрального транспорта.